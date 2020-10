Etrusca San Miniato, solo la serie B continua l’attività

L’Etrusca Basket San Miniato, prendendo atto del decreto approvato oggi (25 ottobre) si trova costretta a sospendere tutta l’attività sportiva del settore giovanile, del settore minibasket e dei gruppi senior di Promozione e serie C femminile, che svolgono attività regionale.

Può invece continuare a svolgere la propria attività, in base a quanto disposto dal decreto, nel massimo rispetto dei protocolli sanitari e a porte chiuse, la serie B, che da domani potrà tornare in palestra in vista della preparazione per la stagione sportiva.

Quindi da domani fino a data da destinarsi, sono sospesi tutti gli allenamenti e ogni altra attività per tutti i nostri tesserati, fino a nuove comunicazioni della dirigenza Etrusca, nel massimo rispetto delle disposizioni governative.