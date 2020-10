Tuttocuoio, non è stato accolto il reclamo della Stella Rossa

Non è stato accolto il reclamo presentato dalla Stella Rossa di Castelfranco di Sotto in merito alla gara del campionato Juniores regionale giocata lo scorso 10 ottobre con il Tuttocuoio.

La gara si era conclusa con il punteggio di 2-2. Il ricorso, per avere validità, deve essere preannunciato a mezzo di posta elettronica certificata presso la segreteria del Giudice e deve essere trasmesso alla controparte, il Tuttocuoio, entro le 24 ore del giorno feriale successivo da quando la gara è stata disputata.

La Stella Rossa non si è attenuta a queste disposizioni in quanto non ha inviato il preannuncio di reclamo al Tuttocuoio. Il reclamo è stato dichiarato inammissibile, viene quindi acquisito il risultato maturato sul campo.