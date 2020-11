L’Etrusca basket torna al successo contro Libertas Livorno

Blukart Etrusca San Miniato – Libertas Livorno 84 – 72

Blukart: Santini, Carpanzano 28, Caversazio 7, Neri 4, Benites 11, Regoli Fed 2, Quartuccio 1, Lorenzetti 13, Capozio 8, Tozzi 10, Scomparin, Regoli Fra. All. Barsotti Ass. Carlotti e Latini

Libertas: Ammannato 9, Del Monte ne, Toniato 15, Castelli 10, Ricci 18, Prima ne, Vivone ne, Bonaccorsi, Casella 13, Marchini 7. All. Garelli Ass. Pio e Della Noce

Parziali: 16 – 27, 34 – 40, 63 – 63, 84 – 72

Arbitri: Luchi Matteo di Prato e Giustarini Igor di Grosseto

Ritrova il successo dopo più di 9 mesi dall’ultima vittoria l’Etrusca, che ha la meglio su Libertas Livorno, grazie ad un grande secondo tempo. La gara si mette in salita per i ragazzi di coach Barsotti, che nel primo quarto non riescono ad arginare il talento individuale di Marchini e Ricci, insieme all’esuberanza fisica di Toniato; l’Etrusca prova a ricucire il primo svantaggio con la fisicità di Lorenzetti e Capozio, ma un parziale di 5 a 0 a fine quarto porta gli ospiti sul 16 a 27.

Nel secondo quarto l’Etrusca prova a ricompattarsi e, nonostante una partita dai ritmi bassi, molto spezzettata dai fischi arbitrali, riesce ad avvicinarsi all’intervallo lungo, con Carpanzano che si accende e porta la Blukart sul meno 6 negli spogliatoi.

Nel terzo quarto è ancora Carpanzano, top scorer assoluto del match con 28 punti, a suonare la carica, e la gara si gioca a distanza di un possesso. Livorno prova a mettersi a zona con Benites che è bravo a punire la difesa ospite dall’arco, impattando la partita sul 63 a 63 a dieci minuti dal termine. Nell’ultimo quarto i ragazzi di coach Barsotti riescono a cambiare marcia, chiudono le maglie in difesa e trovano i canestri del break con Carpanzano, Neri e Caversazio, fino al divario di 12 punti, maturato negli ultimi minuti.

Una bella vittoria per i biancorossi, che rimangono ancora in corsa per la qualificazione alla seconda fase, in vista del match decisivo si martedì a Piombino. “Siamo cresciuti durante la gara, ritrovando lo spirito che ci ha sempre caratterizzato e questa è la cosa fondammentale in questa fase della stagione – commenta l’assistant coach Gabriele Carlotti a fine partita -. Livorno è arrivata stasera a San Miniato con una squadra ampliamente rimaneggiata, con pochi allenamenti nelle gambe, ma sono stati bravi a esaltare il talento individuale e il tasso tecnico che hanno. La gara è stata troppo spezzettata, tra fischi arbritrali e pause, e non siamo riusciti ad esprimere il nostro vero potenziale fino all’ultimo quarto, quando il cambio di ritmo che abbiamo dato al match è stata decisivo. È stato veramente bello per tutti noi tornare a vincere dopo tanti mesi, al di là del valore di questa competizione preseason e sarà bello giocarsi una gara da dentro o fuori martedì a Piombino”.