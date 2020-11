Basket, annullata la sfida fra San Miniato e Piombino: Etrusca agli spareggi per la final eight di Supercoppa

Il match di recupero della seconda giornata di Supercoppa del centenario tra Etrusca Basket San Miniato e Golfo Piombino non si disputerà. Dopo il rinvio di martedì mattina, per motivi precauzionali di salute, è stata valutata nel weekend l’impossibilità di disputare il match in modo da consentire il proseguimento della competizione, dopo che la squadra livornese è stata messa in quarantena.

“Da parte della dirigenza Etrusca e da tutta la società – si legge nella nota ufficiale – un augurio di pronta guarigione a tutti i ragazzi di Piombino, con l’auspicio di incontrarci presto sui campi da basket”.

L’Etrusca, dopo il forzato forfait del Basket Golfo, approda agli spareggi per approdare alle final eight di Supercoppa, che si disputeranno nel prossimo weekend a Cento.

Per raggiungere questo obiettivo i ragazzi di coach Barsotti dovranno superare la Janus Basket Fabriano. Il match di spareggio si disputerà proprio a Fabriano mercoledì (11 novembre) alle 19. La società aggiornerà tutti i suoi sostenitori su diretta streaming della gara.