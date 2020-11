Lupi Santa Croce, trasferta a Cuneo per difendere il secondo posto

Settima giornata della serie A2 e ancora una trasferta per la Kemas Lamipel che è partita nel pomeriggio alla volta di Cuneo dove domani (29 novembre) alle 18 affronterà i padroni di casa della Bam Acqua San Bernardo.

In un campionato sempre più frammentato a causa dei tanti rinvii per Covid, i Lupi sono attualmente secondi in classifica con quattro vittorie in altrettante partite, tre delle quali ottenute in trasferta e solo una al PalaParenti: con i match casalinghi contro Bergamo e Castellana Grotte rinviati a data da destinarsi, sarà ancora una volta un match esterno a misurare la forza della Kemas Lamipel, attesa questa volta da una squadra forte e storica quale quella cuneesse.

La Bam Acqua San Bernardo è terza in classifica e tallona i Lupi a due lunghezze di distanza: il team di Serniotti ha però giocato un match in più dei santacrocesi, quindi punta alla vittoria per raggiungere e virtualmente superare i diretti concorrenti. Per farlo si affida alla verve del grandissimo ex di turno, il fromboliere brasiliano Wagner, indimenticato opposto che tanto bene ha fatto a Santa Croce non più tardi di due anni fa. Altro ex di assoluto spessore è il libero Catania, uno dei migliori interpreti dell’ultima annata biancorossa stoppata dal Covid. Al palleggio ecco l’esperto e valido Pistolesi, di banda tanti nomi importanti ed alternabili quali Tiozzo, Preti e Galaverna, mentre al centro ci sono le sicurezze Sighinolfi, Codarin e Bonola.

Una squadra quindi completa in ogni reparto e che la Kemas Lamipel dovrà affrontare con la massima concentrazione per mantenere la propria imbattibilità: l’obbiettivo è quello di tornare in Toscana ancora una volta con punti pesanti, esattamente come fatto nell’altra trasferta piemontese di Mondovì. Montagnani ha a disposizione tutto l’organico che si è ben allenato e preparato in settimana, mostrando una crescita costante in tutti i fondamentali.

Purtroppo al match non potranno assistere le due tifoserie, ormai da anni gemellate. Appuntamento quindi a porte chiuse per le 18: la gara del Pala UbiBanca di Cuneo, arbitrata dalla coppia formata da Cavicchi e Sobrero, andrà come sempre in onda sui canali Youtube della LegaVolley.