Etrusca S. Miniato batte Chiusi sul filo di lana

Umana San Giobbe Chiusi – Blukart Etrusca San Miniato 65 – 70

Blukart: Santini, Carpanzano 16, Caversazio 5, Neri 18, Benites 13, Regoli Fed, Quartuccio 6, Lorenzetti 4, Capozio 4, Tozzi 4, Ciano ne, Regoli Fra. ne All. Barsotti Ass. Carlotti, Miniati e Latini

Chiusi: Criconia 2, Fratto 12, Mihales ne, Nespolo ne, Giarelli 13, Zanini 4, Berti 4, Carenza, Pollone 13, Mei, Raffaelli 12, Lombardo 5. All. Bassi

Parziali: 15 – 15, 35 – 33, 47 – 50, 65 – 70

Arbitri: Mirko Picchi di Ferentino e Andrea Coraggio di Sora

Una grande impresa della Blukart, che gioca una gara di orgoglio e coraggio nel big match della settima giornata, strappando due punti sul difficile campo di Chiusi. Gara all’insegna dell’equilibrio fin dall’inizio con Pollone che prova subito a spingere i locali avanti con la sua precisione dalla distanza, ma San Miniato rimane attaccata alla partita grazie ai canestri di Carpanzano, Caversazio e Capozio, con il primo quarto che si chiude in perfetta parità sul 15 a 15.

Il secondo quarto è ancora sul filo dell’equilibrio con Raffaelli e Giarelli da una parte e Neri a controbattere, con le squadre che vanno all’intervallo lungo con i locali avanti di due punti, sul 35 a 33. Nel terzo quarto l’Etrusca riesce a cambiare marcia, imponendo un grande ritmo difensivo e trovando il massimo vantaggio di 9 punti, con i canestri di Neri, migliore dei suoi con 18 punti, Carpanzano e Quartuccio. Chiusi si affida all’esperienza di Fratto per riagganciare la gara, con il terzo quarto che si chiude sul 47 a 50 per i ragazzi di coach Barsotti.

Nell’ultimo quarto la Blukart prova ancora a riprendere il largo, ritrovando anche i 7 punti di vantaggio a cinque minuti dalla fine, con un Benites ispirato, ma Giarelli, Berti e Lombardo inchiodano la gara sul 62 a 62 a tre minuti dalla fine. Un super canestro con fallo di Neri, ridà il vantaggio agli ospiti e nel finale sono decisive le difese di Tozzi su Giarelli e la bomba a 6 secondi dal termine di Carpanzano regalano un’autentica impresa a San Miniato, che vola in testa al girone A2 della B nazionale. “Devo fare i complimenti ai nostri ragazzi per la maturità con la quale hanno affrontato avversari che messi tutti assieme hanno 30 anni di esperienza di Legadue.” le parole di coach Federico Barsotti a fine gara “Nei primi due quarti abbiamo commesso troppe ingenuità difensive che rischiavano di compromettere la partita, nella seconda parte invece siamo migliorati nell’attenzione e siamo riusciti a portare a casa due punti che hanno dell’incredibile se pensiamo ai valori in campo. Adesso dobbiamo goderci questa splendida vittoria, ma dobbiamo mettere subito testa alla prossima, in un campionato che non può permettere pause mentali.”.