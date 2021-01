Etrusca San Miniato, riprende l’attività del settore giovanile

Le nuove disposizioni e i nuovi protocolli della Fip permettono una ripartenza dell’attività del settore giovanile e l’Etrusca San Miniato ufficializza la ripartenza di tutte le attività, con le norme e le regole che vengono qui sintetizzate.

La ripresa sarà scaglionata in tre settimane: dall’1 al 7 febbraio ripartono under 18 (2003/2004), under 16 (2005) e under 15 (2006/2007), dall’8 al 14 l’under 14 femminile, dal 15 al 21 febbraio: under 13 bianca e under 13 rossa (2008/2009).

Per il momento, come da protocollo federale, non sono invece consentite le attività dei gruppi minibasket.

Idoneità e tampone

Come da protocollo Fip, saranno idonei ad allenarsi solo e soltanto gli atleti che risulteranno negativi al tampone antigenico. I primi tamponi saranno effettuati nei giorni di sabato 6 febbraio o domenica 7, secondo l’orario che invieremo ad ogni famiglia. Ricordiamo inoltre che è chiaramente fondamentale regolarizzare la posizione dell’atleta in merito all’idoneità agonistica.

L’Etrusca, per assicurare lo svolgimento dell’attività in maggiore sicurezza, intende ripeterre il tampone antigenico ogni 14 giorni per ogni atleta ed ogni membro dello staff tecnico.

All’inizio di ogni settimana dovranno essere consegnati all’allenatore di riferimento i moduli di auotcertificazione, come da vecchio protocollo.

Protocollo attività

Per il momento non sono previste partite di campionato, né amichevoli. Le sedute di allenamento si svolgeranno a porte chiuse e nessuno potrà entrare in palestra o tribuna. Vi preghiamo di non accompagnare i ragazzi alla porta, né di sostare nei pressi delle uscite, al fine di evitare il rischio di assembramenti. Non sarà possibile fare la doccia dopo gli allenamenti ed entrata e uscita saranno diversificate, per non entrare in contatto con atleti diversi dai compagni di squadra. E’ obbligatorio l’utilizzo di scarpe pulite da cambiare in palestra. All’entrata un addetto misurerà la temperatura agli atleti e li indirizzerà verso il percorso di accesso.

Orario allenamenti

Gli orari di allenamento saranno comunicati nei prossimi giorni e varieranno in numero e orario settimanalmente fino ad assestarsi nel mese di marzo.

Per informazioni ulteriori è possibile contattare la segreteria al numero 350.1754276 dal lunedì al venerdì dalle 9-11 e dalle 15,30 alle 19.