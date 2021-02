Ripartono i campionati di pallavolo dopo la pausa forzata dal coronavirus e da sabato anche le prime squadre della Folgore San Miniato torneranno sul parquet. Una ripartenza che arriva 12 mesi dopo l’ultima gara ufficiale. Una ripartenza tra mille incognite, vista l’attuale situazione del nostro Paese.

In casa Folgore, tuttavia, c’è tanto entusiasmo intorno alle sue due squadre più importanti, ormai da anni ai nastri di partenza del massimo torneo della Toscana. Tante conferme, in entrambe le formazioni, rispetto alla scorsa stagione. Al timone del gruppo maschile è rimasto Fabrizio Ciarla, mentre in campo femminile l’head coach è Alessandro Tagliagambe. A loro disposizione, ci sono due gruppi che sono un buon mix di gioventù ed esperienza, determinati a ben figurare.

Foto 2 di 2



La truppa maschile, capitanata da Francesco Bertolini, si è rinnovata con l’innesto del centrale Nieri e del palleggiatore Baronti, rispettivamente da Santa Croce e Calci. Graditi ritorni anche per Parlanti (schiacciatore) e Dardano (centrale), mentre Polidori è passato a vestire la casacca del libero, condivisa con Fogli, giallorosso da sempre. Per il resto, tanti volti noti: da Carrai a Cantini, passando per Bini, Boldrini, Buldrini, Galeone e Lazzeri. In standby la posizione di Picchi, momentaneamente ai box per motivi personali. “Siamo molto contenti di tornare in campo – dice capitan Bertolini – anche se prevedo un campionato molto particolare, visto il nuovo tipo di formula e, soprattutto, l’attuale situazione del nostro Paese. Nel primo girone che andremo ad affrontare, mi aspetto grande equilibrio: questa fase si svolgerà in meno di 2 mesi, quindi sarà importante la condizione fisica”. Il team di Ciarla è stato inserito nel girone D, assieme a Massa, Pistoia, Fucecchio, Santa Croce e Cascina. Proprio quest’ultimo sarà il primo avversario dei giallorossi, che sabato giocheranno in trasferta, con fischio d’inizio previsto per le 21.

La formazione femminile, invece, sarà impegnata tra le mura amiche del Pala Don Vivaldi: sabato alle 21 al di là della rete ci sarà il Certaldo. Come la truppa maschile, anche le ragazze di Alessandro Tagliagambe si presentano ai nastri di partenza con un organico ben assortito, voglioso di dimostrare il proprio valore. La truppa della Folgore parteciperà al massimo torneo regionale con le palleggiatrici Basili e Niccolai, l’opposta Bagni, le schiacciatrici Ghilardi, Simoncini, Galeone, Morelli, Brotini e Giani, le centrali Loni, Guarducci e Pairetto e i liberi Ricoveri e Toso. Insomma, tante giovani (tre delle quali in età Under 17), che potranno comunque contare sull’esperienza di alcune atlete che da anni giocano in categoria e vantano anche trascorsi in serie B. Una di queste è sicuramente la capitana Francesca Ghilardi. “Sta per cominciare – racconta – il campionato più strano che abbia mai giocato. Non ci siamo preparate come dovevamo, in questo poco tempo abbiamo dovuto tralasciare qualcosa: cercheremo di fare del nostro meglio come sempre e speriamo in un po’ di fortuna, che non guasta mai”. Nel girone delle giallorosse, oltre al Certaldo, ci sono anche Montelupo, Castelfiorentino, Empoli e Calenzano.

“La priorità resta la salute dei nostri tesserati – per il presidente Riccardo Taddei –. Non dimentichiamoci che siamo ancora nel bel mezzo di un’emergenza sanitaria. La Fipav, tuttavia, ci ha dato la possibilità di cominciare i campionati e, pur dietro ad una miriade di protocolli, siamo pronti a partire. A breve partiranno anche le gare ufficiali del nostro settore giovanile: la nostra società ha 12 formazioni ai nastri di partenza, tra maschi e femmine. Siamo molto orgogliosi di questi numeri, frutto dell’ottimo lavoro svolto dai tecnici in palestra. Purtroppo due gruppi, al momento, non possono svolgere attività per questioni prettamente burocratiche, ma ci auguriamo quanto prima di poter avere in palestra anche loro”.

Le gare ovviamente si svolgeranno a porte chiuse, ma la società si sta organizzando per trasmetterle online, tramite i canali social della Folgore.