La Canottieri San Miniato 2 volte sul podio alla regata di fondo a Torino. Ancora protagonistiche le ragazze della Canottieri San Miniato Chiara Benvenuti e Victoria Gallucci prescelte dal selezionatore federale della squadra juniores Massimo Casula per far parte di due 8 misti con altri club.

Rispettando le regole anti covid, le ragazze allenate dal tecnico Leonardo Antonini sono riuscite ad allenarsi in modo continuo e sicuro. Il presidente Ademollo ha infatti da subito emanato un rigorosissimo protocollo di protezione dalla mascherina al divieto di utilizzo di spogliatoi e palestre. Tutto si svolge all’esterno sotto un tendone montato per riparare parzialmente gli atleti in allenamento in modo individuale.

Foto 2 di 2



Il valore delle due atlete, già medaglia di bronzo ai Campionati Italiani 2020 è stato espresso anche in questa occasione. Infatti l’otto dove remava la Benvenuti ha conquistato la medaglia d’oro, poi a seguire l’otto dove remava la Gallucci che si è aggiudicato l’argento.

Soddisfazione nel club giallorosso dove fervono i preparativi per la prima regata regionale che si terrà il 28 febbraio sul lago di Roffia grazie anche all’impegno più di 30 volontari oltre il personale della Federazione Toscana canottaggio per garantire al massimo la sicurezza durante lo svolgimento della regata.