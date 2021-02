Donne e sport, verso l’8 marzo: la prodigiosa storia di Ondina Valla

Un pronostico quasi impossibile

Chi avrebbe mai potuto pensare, alle Olimpiadi di Berlino del 1936, che la giovanissima Ondina Valla avrebbe vinto l’oro di atletica leggera? Ma soprattutto che fino al 2004 nessuno con la maglia azzurra avrebbe raggiunto un risultato così ragguardevole in giovane età.

Ostacolista e velocista, supera negli 80 metri ostacoli l’avversaria e ‘padrona di casa’ tedesca Anni Steuer. Un risultato tanto più importante se si considera il contesto storico: quelli erano i giochi olimpici che Hitler aveva voluto per dimostrare al mondo la ‘superiorità della razza ariana’.

Gli stessi che videro il ‘figlio del vento’ Jesse Owens – afroamericano – trionfare davanti al führer. Nelle piazze, sui giornali, alla radio: nessuno si sarebbe aspettato un risultato del genere. Ma torniamo a Trebisonda Valla, nota col nome di Ondina. Nata a Bologna nel 1916, già all’età di 13 anni era considerata una promessa dell’atletica leggera. Aveva grinta, passione, determinazione. Pochi sanno che quella medaglia d’oro a Berlino arriva dopo un’occasione mancata. Già, perché Ondina Valla nel 1932 viene scelta per rappresentare l’Italia di Mussolini ai giochi olimpici di Los Angeles. Aveva 16 anni allora e sarebbe stata l’unica donna a far parte della delegazione azzurra oltreoceano. Il condizionale è d’obbligo perché la Chiesa si mise di traverso, ritenendo inopportuno che una ragazza da sola, nubile, si ritrovasse in un gruppo tutto maschile lontana da casa.

Ondina Valla aveva conquistato una certa popolarità nell’opinione pubblica italiana ancora prima dell’impresa olimpica a Berlino. I giornali l’avevano etichettata come ‘il sole in un sorriso’ e il governo fascista la portava come esempio fulgido di giovane italiana di sana e robusta costituzione. Ma fuori dallo Stivale, nessuno la conosceva e nessuno avrebbe potuto scommettere sulla sua vittoria. 11’7 fu il tempo impiegò nel entrare nella storia. La sua avversaria di sempre, ma anche grande amica, Claudia Testoni, arrivò solo quarta. Medaglia di bronzo all’atleta canadese – ma dopo che la commissione era ricorsa al fotofinish per stabilire l’esatto ordine di arrivo di quelle giovani e vitali donne.

