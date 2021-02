Il gruppo dei vigili del fuoco alla gara organizzata dalla Canottieri San Miniato

Ci saranno anche gli atleti del gruppo sportivo Billi Masi dei vigili del fuoco domenica 28 febbraio nelle acque del lago di Roffia per la gara organizzata dalla Canottieri San Miniato.

Dopo la trasferta a Torino per la D’Inverno sul Po, gli atleti della Billi Masi hanno un nuovo appuntamento col canottaggio agonistico, con la gara valida per le classifiche nazionali per Allievi B1, Allievi B2, Allievi C, Cadetti, Esordienti, Junior, Pesi Leggeri, Ragazzi, Senior A, Under 23.

Del gruppo parteciperanno gli atleti: Nicola Pratelli, Alessio Bonamico, Ludovico Sanacore, Elia Pellegrini, Mattia De Pasquale, Samuel Fedeli, Leonardo Marrocchelli, Andrea Rosa, Simone Miccoli, Leonardo Pioli, Gabriele Papini, Antonio Pizzolante, Gabriele Mariottini, Luigi Pilone. Nella categoria Senior A Paola Piazzolla.