“Troppi rischi di contagio, meglio sospendere i campionati”: la richiesta dei sindaci

“Troppi rischi di contagio, meglio sospendere i campionati”. In un momento in cui il coronavirus è tornato prepotentemente a colpire i territori (qui), con gravi ricadute sulla situazione degli ospedali, i sindaci dei comuni di Castelfranco di Sotto, Fucecchio, Montopoli Valdarno, San Miniato, Santa Croce sull’Arno, da lunedì scorso in zona rossa, hanno deciso di scrivere ai comitati territoriali e al comitato regionale della Federvolley per chiedere di prorogare la sospensione dei campionati fino a quando la situazione sanitaria non tornerà a livelli meno critici.

“In tutta Italia – scrivono i sindaci Gabriele Toti, Alessio Spinelli, Giovanni Capecchi, Simone Giglioli e Giulia Deidda – e nella nostra zona in particolar mondo, stiamo vivendo un momento molto particolare con i contagi che aumentano giorno per giorno al punto tale che la Regione Toscana ha dovuto istituire una zona rossa che comprende tre province (Arezzo, Pistoia, Prato) e alcuni comuni tra i quali i nostri. I motivi dell’allarme sono molti e preoccupanti. I principali sono la facilità con cui si trasmette il nuovo virus a causa delle varianti, il fatto che ad essere colpiti dalle varianti siano moltissimi giovani anche con sintomi severi di infezione e la situazione critica degli ospedali che con grande fatica e a discapito della cura di altre patologie, riescono ad accogliere i malati di covid 19”.

Nella missiva indirizzata alla Fipav i sindaci ricordano anche come il virus purtroppo abbia colpito anche molti atleti delle squadre della zona costringendo alcuni di loro ad interrompere l’attività. “Molte famiglie sono preoccupate – aggiungono – non tanto per i rischi che si corrono in palestra, quanto piuttosto per il fatto di dover incontrare squadre provenienti di altre zone. Abbiamo incontrato alcuni genitori che ci hanno manifestato le loro preoccupazioni che sono anche le nostre visto che come sindaci siamo i responsabili della salute pubblica sul territorio”.

I primi cittadini esprimono anche apprezzamento verso la Fipav per la decisione di sospendere i campionati giovanili per questo weekend, dimostrando grande sensibilità nei confronti del momento che stiamo vivendo. “Per lo stesso motivo – concludono i cinque primi cittadini – chiediamo di prorogare ulteriormente questa sospensione delle competizioni. Sarebbe una scelta di grande cautela e di corresponsabilità in favore delle nostre comunità, una scelta che renderebbe merito a tutti gli atleti e a tutte le famiglie che oggi si preoccupano per la propria e l’altrui salute”.