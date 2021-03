Positivi al Covid nell’Etrusca Basket, tutta la squadra in quarantena: rinviata la gara di domani

Alcuni tamponi rapidi effettuati ieri (26 marzo) ai giocatori dell’Etrusca Basket sono risultati positivi: per questo è stata rinviata la partita con la società piemontese di Oleggio in programma per domani e tutti gli appartenenti al gruppo squadra sono in isolamento domiciliare.

C’è del rammarico, ma è segno che i protocolli hanno funzionato bene. L’Asl ha disposto l’isolamento disciplinare e le attività di allenamento agonostico sono sospese.