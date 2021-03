I Lupi Santa Croce ‘steccano’ gara 1 degli ottavi di finale playoff

Kemas Lamipel Santa Croce – Pool Libertas Cantù 1-3 (20-25, 22-25, 25-22, 22-25)

LUPI SANTA CROCE: Acquarone 1, Colli 7, Festi 9, Bezerra Souza 23, Cappelletti 15, Copelli 6, Sposato (L), Sorgente (L), Di Marco 0, Robbiati 0, Turri Prosperi 0. N.E. Caproni, Di Silvestre, Andreini. All. Montagnani.

POOL LIBERTAS CANTU’: Viiber 6, Bertoli 17, Monguzzi 7, Motzo 19, Mariano 15, Mazza 8, Pellegrinelli (L), Butti (L), Picchio 0. N.E. Regattieri, Corti, Malvestiti, Gianotti, Galliani. All. Battocchio.

ARBITRI: Verrascina, Rolla.

NOTE: durata set: 24′, 27′, 29′, 27′; tot: 107′.

Inizia male l’avventura nei playoff di serie A2 per i Lupi Santa Croce. I biancorossi di Montagnani vengono sconfitti in casa da Cantù al PalaParenti da Cantù alla prima gara di una serie al meglio delle tre. Partenza in salita con due set a favore dei piemontesi, poi la reazione nella terza frazione. Equilibrio nel quarto seti ma Cantù chiude sul 25-22.

Gara 2 è in programma sabato prossimo a Cantù.