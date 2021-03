Giocatori positivi al Covid, salta la partita tra Empoli e Cremonese

Numerosi positivi al Covid nell’Empoli. L’Ausl Toscana Centro blocca l’attività sportiva della squadra azzurra allenata da Dionisi. La partita di serie B con la Cremonese non si giocherà. Stop alla sfida prevista per la 31esima giornata di campionato.

L’intervento dell’autorità sanitaria sarà ufficializzato in giornata e da quanto trapelato saranno bloccati anche gli allenamenti, con tutti i giocatori dell’Empoli in quarantena e con obbligo di ripetere i tamponi a cadenza periodica per verificare la loro negatività.

Potrebbe essere a rischio anche la gara col Chievo, in programma per il 5 aprile allo stadio Carlo Castellani di Empoli.