Ancora una settimana di stop per le attività giovanili dell’Etrusca Basket

Etrusca Basket San Miniato, ancora stop per l’attività del settore giovanile e del minibasket.

Il territorio, infatti, anche per la prossima settimana è in zona rossa: “Il primo obiettivo dell’Etrusca – si legge in una nota – è stato sempre quello di garantire l’attività ai propri atleti nel massimo ambito di sicurezza, per loro e per tutte le loro famiglie. La società è pronta e preparata alla ripartenza delle attività appena ci saranno le condizioni sanitarie necessarie e sarà data tempestiva comunicazione a tutti gli atleti tramite tecnici, accompagnatori e organi ufficiali”.

“In questo senso la società – conclude l’Etrusca – sta quindi programmando la ripresa delle attività con il consueto giro di tamponi rapidi, da effettuare prima della ripresa degli allenamenti, con controlli ogni 15 giorni. In più è in programmazione la prosecuzione delle attività nel periodo estivo, con attività di allenamenti e camp, che presto saranno pianificate e pubblicizzate tramite i canali social. Abbiamo voglia di tornare in campo e lo faremo presto”.