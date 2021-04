Riparte l’Eccellenza, ko le tre formazioni del Cuoio

Eccellenza, inizia il campionato nel peggiore dei modi per le formazioni del comprensorio del Cuoio. Sonori ko per il San Miniato Basso a Massa, con una delle favorite del girone. Perde anche la Cuoiopelli in trasferta con il San Marco Avenza. Non va meglio ai neroverdi del Tuttocuoio di Cipolli, che di misura perdono in casa con il Camaiore, un’altra delle squadre indicate come possibili favorite della (breve) stagione.

Cascina-Ponsacco 2-0

Fratres Perignano-Tau Calcio 1-0

Massese-San Miniato Basso 3-0

MASSESE: Barsottini, Battistoni, Della Pina, Malanchi, Zambarda, Rudi, Michelotti, Lucaccini, Centonze, Papi, Igbineweka. A disp.: Ventura, Prete, Bennati, Mazzucchelli, Thiam, Trotta, Manfredi F., Kouko, Niang. All.: Gassani

SAN MINIATO BASSO: Del Bino, Accardo, Tremolanti, Nolè, Bozzi, Parenti, Borselli, Marinari, Fofi, Danieli Vaz, Taddei. A disp.: Giannangeli, Capriglione, Santagata, Pecci, Borgioli, Cardini, Micchi, Testa, Pacciani. All.: Venturini

ARBITRO: Fiorillo di Lucca (Cacelli di Livorno e Toschi di Livorno)

RETI: 5’st Centonze, 25’st Ignineweka, 31’st Papi

San Marco Avenza-Cuoiopelli 3-1

SAN MARCO AVENZA: Lagomarsini, Gamberucci, Valori, Brizzi, Zuccarelli, Mosti D., Ballani, Cucurnia, Taraj, Pedrazzi, Gabrielli. A disp.: Pinna, Mussi, De Angeli, Ussi, Niang, Antonelli, Dell Amico, Tornari, Doretti. All.: Turi

CUOIOPELLI: Lampignano, Isola, Bagnoli, Benassi, Diomande, Spinelli, Cornacchia, Buscè, De Simone, Dal Poggetto, Petracci. A disp.: Poli, Benvenuti, Falivena, Iannello, Passerotti, Bonfanti, Carli, Zocco, Baeza Rosales. All.: Marselli

ARBITRO: Amadei di Terni (Guiducci di Empoli e Bisku di Pistoia)

RETI: 6’pt Pedrazzi, 8’pt Ballani, 3’st Dal Poggetto, 48’st Dell’Amico

Tuttocuoio-Camaiore 0-1

TUTTOCUOIO: Muscas, Chiti, Lomarini, Mazzanti, Visibelli, Fino, Ercoli, Campelli, Fanucchi, Kthella, Stauciuc. A disp.: Morgillo, Baldini, Calabretta, Turco, Fiscella, Ndaw, Orlandi, Petova, Servillo. All.: Cipolli

CAMAIORE: Petroni, Galli, Barsotti, Signorini, Arnaldi, Verdi, Da Pozzo, Ceciarini, Geraci, Viola, Bertolucci. A disp.: Mariani, Ricci, Agostini, Papi, Morelli, Conti, D’Antongiovanni, Mancini, Raffi. All.: Bracaloni

ARBITRO: Ammannati di Firenze (Nesi e Scipione di Firenze)

RETI: 23’st Da Pozzo