Sergio Balsotti si è dimesso dalla presidenza dei Lupi Santa Croce

Con una lettera, e di persona a due consiglieri, Sergio Balsotti ha rassegnato le sue dimissioni dalla carica di presidente della società di pallavolo maschile di serie A2 Lupi Santa Croce per motivi personali che non gli consentirebbero l’assiduità necessaria per guidare la società.

Il cda dei Lupi ha preso atto della decisione e ringrazia il presidente uscente “per la sua presenza ed il suo importante contributo in questi cinque anni”.

Ora lo stesso cda deciderà per la successione.