Cuoiopelli strappa un pari contro la corazzata Massese

In assenza del derby, rinviato per i contagi in casa Tuttocuoio, occhi puntati sulla sfida fra Cuoiopelli e Massese.

Finisce in parità a Santa Croce sull’Arno. Apre la sfortunata autorete di Cornacchia, parettia al 35′ della ripresa Martinelli per i conciari.

Camaiore-Cascina 0-0

Cuoiopelli-Massese 1-1

CUOIOPELLI: Lampignano, Iannello, Buscè, Spinelli, Benvenuti L., Bagnoli, Zocco, Cornacchia, De Simone, Petracci, Dal Poggetto. A disp.: Poli, Benassi, Diomande, Martinelli, Passerotti, Montemagni, Taddei, Carli, Isola. All.: Marselli

MASSESE: Barsottini, Battistoni, Della Pina, Malanchi, Zambarda, Rudi, Thiam, Lucaccini, Centonze, Papi, Igbineweka. A disp.: Ventura, Del Prete, Bennati, Mazzucchelli, Bonini, Niang, Manfredi F., Trotta, Sgado. All.: Gassani

ARBITRO: De Marco di Lucca (De Stefano di Empoli e Lumetta di Piombino)

RETI: 30’pt aut. Cornacchia, 35’st Martinelli

Ponsacco-Fratres Perignano 1-1

San Miniato Basso-Tuttocuoio rinviata

Tau Calcio-San Marco Avenza 1-1