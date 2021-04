Canottieri San Miniato protagonisti delle gare regionali di Chiusi.

Erano presenti quasi 300 atleti divisi per le categorie contemplate dal regolamento federale che si sono date battaglia nelle sei ore di gare con una successione di sei minuti l’una dall’altra.

La Canottieri San Miniato si è presentata con la squadra al completo che contava 26 atleti dalla categoria allievi a quella dei master, accompagnati dai quattro allenatori Andrea D’Auria, Kristina Mugnai, Francesco Wang e Eleonora Trivella e dal presidente Enzo Ademollo, prestato per l’occasione a fare lo speaker della manifestazione. Fin dalle prime gare subito in evidenza il circolo giallorosso che metteva a segno la prima medaglia d’oro con il quattro di coppia allievi composta da Antonio, Marcello ed Amedeo Ademollo e Leonardo Federici.

A seguire la società ha raccolto due medaglie d’oro nel doppio cadette (Viviana Caico e Zoe Storace) e nel due senza senior (Chiara Benvenuti e Victoria Gallucci); sei medaglie d’argento nel singolo ragazza (Lavinia Marcocci), nel doppio cadetti (Matteo Gemmi e Harry Quaglierini), nel singolo junior (Alessia Federici), nel doppio master (Gianluca Nacci e Andrea Novella), nel singolo 7,20 allievi (Elliot Quaglierini) e nel doppio junior (Lavinia Marcocci e Alessia Federici). Una medaglia di bronzo arriva per Amerigo Chini nel singolo 7,20 allievi.

Un quarto posto dopo una gara avvincente è stato collezionato nel quattro di coppia cadetti (Omar Bernardi, Lapo Campigli, Matteo Gemmi e Harry Quaglierini).

Altre buone prestazioni anche dai singolisti Luca Matteoni, Riccardo Dante e dal doppio allievi di Fabio Nacci e Riccardo Bontà.

Grande soddisfazione per i soci del club samminiatese, non solo per le medaglie conquistate ma anche per l’incremento di iscritti nelle categorie giovanili nonostante il periodo non certo facile.

La canottieri dopo la fusione con la Canoa San Miniato si presenta come una società unica anche nell’attività di canoa che vede già partecipe un gruppo di 8 giovanissimi che si apprestano a diventare il punto di riferimento futuro nella canoa velocità, oltre alla ormai collaudata squadra di canoa polo che riparte presto con il campionato nazionale di B1 con la convinzione di tornare presto in A2.

Ultimo ma non per importanza, la società ha già iniziato a prepararsi per il prossimo appuntamento al Lago di Roffia, il primo Memorial Franca Marrucci, gara Special Olympics intitolata alla capitana della squadra Special Olympics scomparsa l’anno scorso.