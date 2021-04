Non c’è pace in casa Tuttocuoio: sono sei i positivi in gruppo

Non c’è pace in casa Tuttocuoio, squadra già in quarantena e costretta a rinviare il derby con il San Miniato Basso e anche la gara in programma domenica con il San Marco Avenza.

Nel gruppo squadra, infatti, come annuncia la presidente Paola Coia, fino ad ora sono sei i positivi al Covid-19. Una situazione che rende davvero difficile il cammino dei neroverdi nel minicampionato a 9 incontri che ha già vissuto i suoi due primi appuntamenti.

Il diffondersi del contagio, infatti, potrebbe prolungare ancora lo stop delle attività e degli allenamenti della squadra.