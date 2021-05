San Miniato Basso strappa un punto al Ponsacco, ko Tuttocuoio e Cuoiopelli

Ancora una giornata non particolarmente favorevole alle squadre del comprensorio del Cuoio in Eccellenza. Strappa un punto sul campo del Ponsacco il solo San Miniato Basso. Cede ad Altopascio la Cuoiopelli, cui non basta il gol di Petracci che aveva impattato la rete iniziale degli amaranto. Ancora travolto il Tuttocuoio sul campo della neocapolista Cascina, che riesce a dilagare, però, solo nella ripresa.

Cascina – Tuttocuoio 5-0

CASCINA: Brunelli, Borgia, Puleo, Gargini, Fatticcioni, Cela, Rigirozzo, Olivotto, Chiaramonti, Luci, Frati. A disp.: Gambini, Scaramelli, Materazzi, Castellacci, Pini, D’Andrea Pisani, Folegnani, Cosi, Pellegrini. All.: Polzella

TUTTOCUOIO: Fiaschi, Lecceti, Bertolucci, Fino, Visibelli, Vittorini, Turco, Ercoli, Fanucchi, Kthella, Stauciuc. A disp.: Fiscella, Campelli. All.: Maccioni

ARBITRO: Curcio di Siena (Laganà e Petrakis di Siena)

RETI: 19’pt Chiaramonti, 24’st Pellegrini, 34’st Materazzi, 36’st Frati, 40’st Folegnani

Fratres Perignano-Massese 3-3

Ponsacco-San Miniato Basso 0-0

PONSACCO: Bacci, Fariello, Pastacaldi, Giometti, Degli Esposti, Stiso, Stampa, Lici, Coralli, Ciravegna, Volterrani. A disp.: Bartolozzi, Scoglia, Paggini, Segantini, Puccini, Paviglianiti, Vannozzi, Martini, D Angina. All.: Paci

SAN MINIATO BASSO: Del Bino, Bozzi, Accardo, Tremolanti, Parenti, Marinari, Taddei, Borselli, Micchi, Danieli Vaz, Fofi. A disp.: Giannangeli, Sabatini A., Biondi, Pecci, Demi, Cardini, Borgioli, Santagata, Pacciani. All.: Venturini

ARBITRO: Coradi di Brescia (Bertelli e Scorteccia di Firenze)

San Marco Avenza-Camaiore 0-3

Tau Calcio-Cuoiopelli 3-1

TAU CALCIO: Citti, Ricci, Lucchesi, Anzilotti, Mancini, Fedi, Fazzini, Niccolai M., Rossi, Benedetti, Antoni. A disp.: Donati, Barbera, Manfredi, Magini L., Ceceri, Nieri, Maccagnola, Ricci, Fanani. All.: Cristiani

CUOIOPELLI: Lampignano, Martinelli, Iannello, Cornacchia, Ghelardoni, Busce, Dal Poggetto, Passerotti, Petracci, Pirone, Diomande. A disp.: Casalini, De Simone, Isola, Benassi, Montemagni, Carli, Bonfanti, Benvenuti L., Baeza. All.: Marselli

ARBITRO: Pedrini di Reggio Emilia (Scanu e Lembo del Valdarno)

RETI: 12’pt Anzilotti, 37’pt Petracci, 22’st Benedetti, 39’st Manfredi