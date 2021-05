Covid e infortuni, il Tuttocuoio chiede di ritirarsi dal campionato

Il Tuttocuoio chiede di potersi ritirare dal minicampionato di Eccellenza. Lo fa con una lettera ufficiale al comitato regionale in cui elenca l’enorme difficoltà riscontrata causa Covid.

Dei 29 giocatori in rosa numerosi sono stati i contagi che hanno portato alla quarantena dell’intero gruppo e allo stop dell’attività di allenamento. Alla ripresa sono poi fioccati gli infortuni, che comportano dai 15 ai 40 giorni per il recupero. Una serie di situazioni, insomma, che hanno ridotto la rosa a sole nove unità, considerando anche un problema sanitario riscontrato in un tesserato e la defezione di altri due atleti.

Di qui la richiesta di poter rinunciare al prosieguo del campionato senza ricevere penalizzazione alcuna da questa decisione, sofferta, per la società di Paola Coia.

Alla sfida di recupero di oggi (19 maggio) contro il San Marco Avenza, sarebbero stati disponibili i soli Morgillo, Fiscella, Fino, Visibelli, Ercoli, Campelli, Turco e Stauciuc.