Per il Pisa Calcio un nuovo centro sportivo

Il Pisa Sporting Club ha completato gli atti di acquisizione dei terreni che andranno ad ospitare il Centro Sportivo della società nerazzurra.

L’annuncio ufficiale è della stessa società.

Il complesso sorgerà in zona Gagno, a poca distanza dal centro città, dalla Torre Pendente e, soprattutto, dall’Arena Garibaldi. Il centro sarà sviluppato secondo tutte le più moderne tecniche di progettazione, nel pieno rispetto della sostenibilità ambientale, diventando un’oasi di verde sportivo di grande valore di cui tutta la città potrà essere orgogliosa.

“Si tratta di un momento storico per la società e anche per tutta la nostra bellissima città – spiegano – perché per la prima volta il Pisa Sporting Club avrà a disposizione un quartier generale nel quale poter sviluppare l’attività della prima squadra e del settore giovanile: un passaggio fondamentale, assieme alla ristrutturazione dell’Arena Garibaldi, per poter far crescere sempre di più le ambizioni della società e per poter puntare ad un consolidato futuro da protagonisti. Non appena si saranno completati i relativi passaggi burocratici, il progetto del Centro Sportivo Pisa Sporting Club sarà illustrato alla città e alla tifoseria”.

“Il Pisa Sporting Club – concludono – coglie l’occasione per ringraziare l’avvocato Polvani, il dottor Marco Lomi, l’avvocato Tumbiolo, i notai Caccetta e Occorsio e i tecnici Marcacci e Parra per la fattiva attività resasi fondamentale nella chiusura dell’operazione”.