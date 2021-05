San Miniato Basso strappa un punto al Cascina, pari anche per la Cuoiopelli

Una giornata di pareggi per le squadre del comprensorio del Cuoio in Eccellenza. Il San Miniato Basso strappa a sorpresa l’1-1 all’ultimo respiro con il forte Cascina grazie alla rete di Biondi. Stesso risultato per la Cuoiopelli, che si recuperare nella ripresa dal Ponsacco.

Le gare

Camaiore – Tau Calcio 1-2

Cuoiopelli – Ponsacco 1-1

CUOIOPELLI: Lampignano, Buscè, Ghelardoni, Spinelli, Martinelli, Zocco, Cornacchia, Dal Poggetto, Montemagni, Pirone, Petracci. A disp.: Poli, Taddei, Carli, Bonfanti, Isola, Moretti, De Simone, Benassi, Baroncini. All. Marselli

PONSACCO: Bacci, Fariello, Lici, Giometti, Degli Esposti, Stiso, Segantini, Puccini, Coralli, D’Angina, Sardi. A disp.: Bartolozzi, Bouhamed, Ciravegna, Martini, Paggini, Paviglianiti, Vannozzi, Volterrani. All. Paci

ARBITRO: Lorenzo Nencioli di Prato (Torpei e Bisku di Pistoia)

RETI: 39′ pt Pirone, 30′ st Volterrani

Massese – San Marco Avenza 1-1

San Miniato Basso – Cascina 1-1

SAN MINIATO BASSO: Del Bino, Bozzi, Accardo, Borselli, Parenti, Sabatini A., Taddei, Marinari, Micchi, Danieli Vaz, Fofi. A disp.: Giannangeli, Tremolanti, Santagata, Pecci, Demi, Cardini, Borgioli, Biondi, Capriglione. All. Venturini

CASCINA: Brunelli, Borgia, Materazzi, Balleri, Fatticcioni, Cela, Olivotto, Pini, Pellegrini, Luci, Frati. A disp.: Gambini, Giari, Scaramelli, Tirella, Castellacci, Gargini, Rigirozzo, Folegnani, Cosi. All. Polzella

ARBITRO: Flavio Barbetti di Arezzo (Cucciniello di Arezzo e Lumetta di Piombino)

RETI: 9’ pt Frati, 48′ st Biondi

Riposa Fratres Perignano