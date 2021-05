Venturini dopo il pari con il Cascina: “Noi non vogliamo mollare fino alla fine”

È schizzato in campo per festeggiare il pareggio di Biondi, ha rimediato un ammonizione, crediamo che sia stato l’ultimo dei pensieri passati per la testa a Luca Venturini, tecnico del San Miniato Basso. La soddisfazione per il pareggio raggiunto con il Cascina in extremis trova conferma nel dopo gara.

“È un punto di carattere – spiega – Noi non vogliamo mollare fino alla fine. Avevamo preparato la gara con questi dettami e lo abbiamo rispettato. Avevo chiesto ai ragazzi di giocare una gara motivata. Purtroppo è iniziata male con un errore che ci ha complicato la partita”.

Siete rimasti a galla…

“A quel punto dovevamo tenere la gara in equilibrio in modo da trovare l’episodio che ci avrebbe consentito di rimetterla in piedi in un modo o in un altro e alla fine lo abbiamo trovato grazie ad un grande assist di testa di Sabatini”.

All’errore di Del Bino fa da contraltare la prestazione di Borselli

“Del Bino è un portiere importante. È chiaro che un errore di un portiere assume un risalto superiore e quello degli altri giocatore. Ma come sbaglia un estremo difensore, sbagliano i difensori, i centrocampisti e gli attaccanti. Borselli è un giocatore che sa quello che voglio che abbina molto bene qualità e quantità. Quando arrivi a valutare la sua prova a fine gara sai che gli devi dare un volto alto”.

È stata la giornata dei pareggi. Come vede la lotta per le prime quattro posizioni?

“Quello è un treno che purtroppo per noi è scappato. Affronteremo con il massimi impegno e serietà le ultime tre gare, queste gare ci serviranno per capire su quali giocatori potremo fare affidamento nel prossimo campionato”.

Nessuno si senta tranquillo, tutto può essere in discussione, perché il domani è già qui.