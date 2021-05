Etrusca San Miniato, partiti tutti i tornei del settore giovanile

Sembrava davvero non finire mai l’attesa per rivedere in campo le squadre del settore giovanile Etrusca. Più di un anno di assenza dal parquet, alternando allenamenti, lavoro individuale, preparazione fisica, aspettando con ansia di poter mettere a frutto i tanti sacrifici per dimostrare sul campo il proprio valore. Ebbene ci siamo.

Quel giorno è arrivato e nell’ultimo weekend di maggio prendono il via anche i campionati Under 16 e Under 15 che coinvolgono gli atleti 2005, 2006 e 2007. Il gruppo Under 15 farà il suo esordio domani mattina (30 maggio) tra le mura amiche di Fontevivo, avversario di turno Invictus Livorno. Il roster a disposizione di coach Tommy Regoli è composto da parte degli atleti 2006, tutti gli atleti 2007 e un 2008. La squadra Under 16 invece ritarderà un po’ l’esordio, avendo posticipato il primo turno di campionato con Pallacanestro Prato. Fanno parte del roster Under 16 tutti gli atleti 2005 e parte degli atleti 2006, allenati da coach Gabriele Carlotti.

Hanno già dato il via alle danze i piccoli dell’Under 13 che, con una squadra composta da alcuni atleti 2008 e una nutrita schiera di 2009, sono impegnati nella seconda di campionato con Olimpia Legnaia Firenze. Agli ordini dei coach Filippo Miniati e Simone Petrolini, i Cangurini affrontano un campionato col gap anagrafico rispetto agli avversari, ma questo gli permetterà di giocare e fare esperienza per il futuro.

Gli Under 18 classe 2003-2004 infine, anch’essi allenati da coach Regoli, sono già alla quarta di campionato e si stanno giocando le proprie carte per passare il turno.

Non solo settore maschile. Le ragazze dell’Under 14 femminile non hanno partite in calendario, ma continuano ad allenarsi con grande dedizione cercando di sfruttare questo periodo di assenza dai campi per migliorare individualmente e non interrompere il percorso di crescita, grazie alla guida del nostro Simone Latini.

Tutti i minicestisti nati dal 2010 in poi sono attivi con allenamenti al chiuso e all’aperto. Coinvolti come istruttori Saverio Cervigni, Simone Latini, Laura Gattari e Simone Petrolini.

Un bel segnale di ripartenza per tutto lo sport.