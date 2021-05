Una giornata di risultati negativi per le squadre del comprensorio del Cuoio in Eccellenza. Il San Miniato Basso cade con un netto 3-0 allo stadio comunale di Altopascio contro il Tau Calcio. La Cuoiopelli sfiora una clamorosa rimonta nel match casalingo con il Camaiore: sotto 0-3, la squadra Marselli si porta sul 2-3 con il rigore di Petracci all’85’ e il gol di Martinelli al 92′. Ma non basta per evitare un altro ko.

I risultati

Cascina – Massese 0-0

Cuoiopelli – Camaiore 2-3

CUOIOPELLI: Lampignano; Iannello, Isola, Martinelli, Spinelli, Ghelardoni, Cornacchia, Zocco, Petracci, Pirone, Dal Poggetto. A disp.: Poli, Bagnoli, Buscè, Diomande, Bonfanti, Carli, Benvenuti L., Montemagni, Moretti. All. Marselli

CAMAIORE: Petroni; Papi, Barsotti, Ricci, D’Alessandro, Signorini, Da Pozzo, Ceciarini, Morelli, Viola, Agostini. A disp.: Mariani, Gori, Giannini, Pacini, Conti, Verdi, Mancini, Benedetti, Bertolucci. All. Bracaloni

ARBITRO: Leonardo Burgassi di Firenze (Poneti e Scipione di Firenze)

RETI: 11’ pt Viola, 22’ pt Da Pozzo, 17’ st Viola, 40′ st rig. Petracci, 47′ st Martinelli

Fratres Perignano – San Marco Avenza 3-1

Tau Calcio – San Miniato Basso 3-0

TAU CALCIO: Citti; Ricci, Lucchesi, Anzilotti, Mancini, Fedi, Fazzini, Niccolai M., Rossi, Benedetti, Antoni. A disp.: Donati, Magini G., Maccagnola, Ceceri, Quilici, Barbera, Fanani, Manfredi, Nieri. All. Cristiani

SAN MINIATO BASSO: Del Bino; Bozzi, Accardo, Borselli, Parenti, Sabatini A., Pecci, Danieli Vaz, Micchi, Demi, Fofi. A disp.: Giannangeli, Bartoli, Santagata, Taddei, Nolè, Cardini, Borgioli, Biondi, Testa. All. Venturini

ARBITRO: Giovanni Curcio di Siena (Laganà e Petrakis di Siena)

RETI: 45’ pt rig. Anzilotti, 10’ st Rossi, 24’ st Antoni

Riposa Ponsacco