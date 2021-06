Bronzo tricolore agli italiani assoluti di Gavirate per Filippo Fatticcioni

Un altro ottimo risultato centrato da Filippo Fatticcioni ai campionati italiani assoluti di canottaggio 2021 in corso di svolgimento a Gavirate sulle rive del Lago di Varese.

L’atleta della Canottieri Cavallini di Calcinaia allenato da Stefano Tognarelli si è classificato al terzo posto nella gara di singolo. Il bronzo ottenuto in questa edizione si va ad aggiungere all’argento centrato lo scorso anno.

Le ottime prestazioni in batteria e in semifinale potevano far auspicare un risultato migliore, in finale le onde e il vento hanno finito per penalizzarlo più degli altri.

Rimanere sul podio è la conferma del valore di Filippo: vincere è difficile, confermarsi lo è ancora di più.