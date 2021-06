Folgore San Miniato under 17 si laurea campione per il Basso Tirreno

Grande vittoria delle Under 17 della Folgore San Miniato allenate da Fabio Bonistalli, che nella finale territoriale di Marina di Grosseto hanno superato la squadra di casa con un bel 3-0 e si sono aggiudicate il primato nel campionato del Basso Tirreno. Una bellissima soddisfazione per tutta la squadra, dalle atlete al tecnico, ma senza dimenticare quei dirigenti e genitori che, in questa travagliata stagione, tra mille difficoltà, non hanno mai smesso di sostenere il gruppo. Un titolo che impreziosisce ulteriormente la bacheca della Folgore, che in questa stagione è riuscita a portare addirittura tre formazioni femminili alle final four territoriali giovanili.

Il gruppo di Bonistalli, come detto, è riuscito a salire sul gradino più alto del podio e domenica prossima, in luogo ancora da definire, sarà nuovamente in campo per disputare la fase regionale, con semifinali e finali che si giocheranno nell’arco dell’intera giornata.

La gara

La squadra parte da San Miniato subito dopo pranzo e raggiunge con largo anticipo la cittadina maremmana. Un po’ di svago pre gara, per allentare la tensione, poi via al riscaldamento. Il primo parziale è tiratissimo: la squadra locale, molto prestante dal punto di vista fisico, cerca di far valere il fattore campo e, fin dall’inizio, nessuno dei due sestetti riesce ad allungare. Si va ai vantaggi, dove le giallorosse targate Lupi Estintori non concedono più niente: Morelli mette a segno il 26-25 e Capozio, nell’azione seguente, sigla l’ace che vale il 27esimo punto.

È un duro colpo per Grosseto, che resta in gara solo nella parte centrale del secondo parziale: la Folgore, poi, cambia passo e, senza grossi problemi, raddoppia il vantaggio (17-25). Stessa musica nel terzo set: a fare la differenza, è ancora la grande determinazione delle ragazze di San Miniato, che chiudono il conto con una “veloce” di Pairetto (17-25). Subito dopo, scatta la festa, in mezzo al campo, per le ragazze giallorosse.

Qualcuno, in barba alla scaramanzia, aveva portato lo spumante e, appena uscite dalla palestra, con la medaglia al collo, il “cin cin” di gruppo è d’obbligo. I nomi delle protagoniste: Matilde Allegri, Benedetta Brotini, Chiara Capozio, Matilde Fedeli, Angela Gabbanini, Benedetta Matteoli, Chiara Meropini, Virginia Morelli, Camilla Pairetto, Asia Sentieri, Gioia Setti, Chiara Tacchi e Caterina Taddei.

Le ragazze si godono la vittoria. Poi, da martedì, si torna in palestra per preparare la final four regionale, che vedrà incrociare le armi con le altre tre migliori formazioni della Toscana.