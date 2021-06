Giovanili Etrusca, l’Under 18 si ferma a Siena

Si chiude a Siena il campionato degli Under 18 dell’Etrusca Basket, mentre gli Under 15 portano a casa una vittoria schiacciante nel derby contro Folgore Fucecchio. Una vittoria e una sconfitta per l’Under 16 e migliora il gioco di squadra anche dell’Under 13.

Gli Under 18 non riescono nell’impresa di espugnare il Pala Orlandi, dopo una partita combattuta canestro dopo canestro (Costone Siena – Etrusca Basket San Miniato 70 – 62).Gara da dentro fuori quella di Siena, vissuta con grande emozione da entrambe le parti con i ragazzi di casa capaci di strappare la vittoria con orgoglio nei minuti finali. La cronaca della partita vede i Cangurini sotto alla prima metà 35-30. Dopo un inizio terzo quarto ancora zoppicante, arriva il parziale del sorpasso e dopo tre sirene il tabellone recita 45-48. Ad una manciata di minuti dal termine si ribalta ancora la situazione, con Costone che fa valere la migliore condizione fisica e mentale piazzando un durissimo parziale per il massimo vantaggio a fine partita. Un peccato dover uscire agli ottavi di finale.

Due incontri in quattro giorni per gli Under 16 che riescono a cogliere una vittoria nella doppia sfida. Nella sfida di Prato Iacopini e compagni giocano una gara di grande ritmo e orgoglio contro la prima della classe, riuscendo a rimontare lo svantaggio iniziale di 12 punti e trovando il sorpasso nel finale di gara. Negli ultimi cinque minuti i padroni di casa riescono a fare la voce grossa e strappare la posta in palio, nonostante l’ottima prestazione dei ragazzi Etrusca (Pall. Prato – Etrusca Basket San Miniato 70 – 60).

Nella partita con Campi Bisenzio i ragazzi di coach Carlotti ritrovano il successo nonostante una prestazione sottotono sul piano dell’intensità, riuscendo ad avere la meglio nel finale sui fiorentini, che chiudono la gara con solo tre elementi in campo in un finale rocambolesco. Complimenti ai ragazzi di Campi per lo spirito positivo con il quale hanno affrontato la gara in grande emergenza (Etrusca Basket San Miniato – Campi Bisenzio 84 – 74)

Per i ragazzi under 16 Etrusca ora manca solo l’ultima gara di campionato in programma domenica (27 giugno) a Lucca per chiudere la stagione agonistica.

Un’Etrusca Under 15 formato schiacciasassi quella che ha divertito sabato a Fontevivo nel derby con Fucecchio. Davvero in palla i ragazzi di Regoli, che conducono la partita fin dall’inizio continuando a giocare una pallacanestro veloce e intensa. Ottimi segnali da tutti i ragazzi, in netta crescita e carichi di entusiasmo in vista dell’ultimo impegno di campionato con Porcari (Etrusca Basket San Miniato – Folgore Fucecchio 100 – 37)

Ultima partita della mini-stagione per gli under 13 di coach Petrolini e Miniati, che hanno affrontato i coetanei di Pino Dragons Firenze. I cangurini hanno giocato una buona partita facendo vedere sempre di più gioco di squadra e miglioramenti sia dal punto di vista tecnico che agonistico, frutto di un buon lavoro settimanale.