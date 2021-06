La Quattropassi in Valdarno torna a corrersi il 10 ottobre

Quattropassi in Valdarno al via: sarà il 10 ottobre. Questa la decisione definitiva dopo l’ok della prefettura e l’accordo con il Comitato Provinciale Pisano di Podismo. La storica manifestazione sportiva, che dopo il ‘salto’ dello scorso anno a causa del Covid segna sul calendario la data della 49esima edizione, è stata spostata per la prima volta nella sua storia di una settimana per evitare l’ingolfamento delle manifestazioni, dopo la decisione, alcuni giorni fa, di disputare il Palio dei Barchini il 3 ottobre.

“E’ una decisione che abbiamo preso di concordo, come consiglio, per dare la possibilità a tutti i cittadini castelfranchesi di godersi entrambi gli eventi, in occasione di questo importante riavvio della vita cittadina – dice il presidente della Podistica Castelfranchese Daniele Puccioni. – Dall’anno prossimo, in occasione dell’importante edizione numero 50, torneremo a correre la prima domenica”. Evento fra i più longevi del panorama podistico del comprensorio del cuoio, la Quattropassi nacque negli anni Settanta come scampagnata fra amici fra Castelfranco ed Orentano, diventando poi un evento tradizionale che è andato crescendo sempre più, fino al boom del 2019, quando a sgambettare in strada sono scese quasi 2500 persone. Una storia di decenni che nei prossimi mesi sarà coronata dall’inaugurazione della nuova sede della Podistica, nel cuore del centro storico, in via Marconi 44. Di alcuni mesi fa il rinnovo di tutto il consiglio direttivo.

“Circa il 60% delle associazioni affiliate al comitato provinciale sta riprendendo le attività proprio in queste settimane. Anche noi lo faremo nel rispetto delle condizioni di sicurezza – spiega Puccioni. – Per questo la Quattropassi di ottobre si svolgerà con ristori durante il percorso e alla fine rigorosamente confezionati e sigillati. A differenza degli anni scorsi quando il ventaglio prevedeva cinque percorsi possibili, quest’anno saranno solo due, uno da 5-6 km e uno da 14-15. Com’è sempre stato, invece, partenza e arrivo saranno all’Orto di San Matteo, anche se l’avvio della scampagnata avverrà in maniera scaglionata, con partenza libera e individuale dalle 7 alle 8,30, in modo da evitare assembramenti”. Previsto, come sempre, anche il coinvolgimento delle scuole nell’evento e delle associazioni per la logistica.