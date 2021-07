Mercato grandi firme in Eccellenza: Chiaramonti al San Miniato Basso, Falchini e Alderotti alla Cuoiopelli

Nicolò Chiaramonti al San Miniato e Gabriele Falchini alla Cuoiopelli. I due colpi di mercato realizzati dai rispettivi direttori sportivi Maurizio Geri per il San Miniato e Sandro Marcheschi per i conciari sono la testimonianza di quanto i due hanno fino ad ora professato.

Le due squadre inserite nel campionato d’Eccellenza sono pronte a dar vita ad un campionato da protagonista.

Niccolò Chiaramonti fresco vincitore del campionato d’Eccellenza con il Cascina nella finale di Santa Croce e il livornese Gabriele Falchini che arriva dal Prato ed aveva iniziato la stagione al Cascina. Chiaramonti in passato aveva vestito le casacche di Aglianese e Valdinievole Montecatini ed è un classe ’95. Falchini in carriera ha totalizzato 397 presenze realizzando 142 gol, nel comprensorio ha già indossato la maglia del Tuttocuoio nella stagione 2012-13 quella che vide i nero-verdi di Alvini vincere il campionato di serie D. Tranne la parentesi iniziale della stagione appena trascorsa a Cascina vanta 18 campionati consecutivi in serie D.

Per la Cuoio si è trattato del secondo colpo realizzato nelle ultime 24 ore, visto che nella giornata di lunedì era stato presentato il difensore centrale classe ’91 Andrea Alderotti. La sua carriera si è svolta soprattutto a Scandicci dove ha giocato per 6 stagioni sempre in serie D, ha vestito la maglia anche di Grassina e Badesse in Eccellenza. I due direttori stanno mantenendo le promesse.