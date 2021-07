Riccardo Marmugi nuovo allenatore del Tuttocuoio

E’ Riccardo Marmugi il nuovo allenatore del Tuttocuoio. La presidente Paola Coia ha affidato la propria panchina ad un tecnico esperto con trascorsi anche in serie D: l’allenatore empolese ha allenato il Ponsacco centrando la salvezza nella stagione nella stagione 2010-11, in carriera vanta trascorsi anche sulle panchine di Forcoli, Castelfiorentino, San Donato Tavarnelle e Cerretese ed ha ricoperto il ruolo di capo scouting e responsabile degli osservatori al Gozzano.

Nella stagione 2019-20 è stato richiamato alla guida del Ponsacco sempre in serie D, l’impresa di centrare la salvezza non gli è riuscita a causa della pandemia in un campionato nel quale gli stessi rossoblu e il Tuttocuoio al momento della chiusura forzata della stagione si trovavano ad occupare le ultime due posizioni di classifica. Certamente arriva a Ponte a Egola motivato alla guida di una squadra pronta a ritagliarsi uno spazio importante in un campionato nel quale la concorrenza non manca.