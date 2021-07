Alberto Benites resta in casa Etrusca: “Per me è come una famiglia”

Ancora una conferma in casa Etrusca e non una normale conferma: per la stagione 2021-2022 Alberto Benites sarà ancora un giocatore dell’Etrusca. Una bella notizia per il popolo biancorosso che potrà continuare a sostenere uno dei giocatori che in queste stagioni è entrato nel cuore dei tifosi, grazie alla sua proverbiale tenacia e abnegazione.

In maglia biancorossa dal 2016, Benites ha saputo ritagliarsi uno spazio sempre più importante non solo nelle rotazioni, ma nel sistema di valori e d’identità che l’Etrusca rappresenta nel panorama nazionale. In più è diventato presto un esempio per tutte le giovani generazioni sanminiatesi del minibasket e del settore giovanile, grazie alle innate doti di leadership ed empatia, che lo hanno trasformato in un beniamino per tutti i giovani tifosi.

Nella stagione appena trascorsa ha giocato una media di 21 minuti a partita, con una media di 9 punti realizzati, 2 assist e il 36 percento da tre punti. Un’altra conferma importante quindi per la squadra che sta allestendo il nuovo coach Alessio Marchini, che potrà affidarsi ad un giocatore di talento, carattere e di grandi valori come capitan Benites.

“Per me è un onore e un privilegio fare ancora parte di questa squadra, che per me è come una famiglia – le parole di capitan Benites – Sperando che la situazione sanitaria continui a migliorare, non vedo l’ora di rivedere il nostro pubblico al Fontevivo e continuare farlo divertire, come abbiamo sempre fatto. Ho molta fiducia in quello che il Cda Etrusca sta costruendo e sono sicuro che, come sempre, ci metteranno nella miglior condizione per fare bene. Volevo anche cogliere il momento per ringraziare e fare un grande in bocca al lupo pubblicamente a Fede e Gabri, che hanno creduto in me da zero e mi hanno portato fin qui, così come Pippo, che mi ha aiutato molto nel migliorare i particolari nelle ultime stagioni. Non vedo l’ora di mettermi a disposizione di coach Marchini, spezzino come me, e il tutto suo staff e sono convinto che faremo grandi cose insieme. Ci vediamo prestissimo al Fontevivo per un’altra bellissima stagione”. Alberto Benites è la seconda conferma in casa Etrusca dopo la conferma negli scorsi giorni di Luca Tozzi.