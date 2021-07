Tuttocuoio, due colpi di mercato: arrivano Wagner e Franzino

Paola Coia ha allargato i suoi orizzonti piazzando due colpi in Sudamerica con gli arrivi del brasiliano Renan Wagner e dell’argentino Franco Franzino. Wagner è un ritorno in casa nero-verde, il centrocampista classe 91 aveva militato nel Tuttocuoio dal dicembre 2019 fino al novembre dell’anno successivo prima di tornare in patria all’Inter de Lages.

In Italia ha vestito le casacche di Foggia, Aversa Normanna, Triestina e Team Altamura in Serie D, per la prima volta scende di categoria. Franco Franzino è di un anno più piccolo è un esterno sinistro di centrocampo arriva dall’Enna, squadra inserita nel girone B dell’Eccellenza siciliana, in precedenza aveva indossato le maglie dei calabresi del San Luca e nei siracusani del Citta’ di Rosolini, oltre ad aver maturato esperienze in patria per 6 mesi ha militato nel F C Manta formazione ecuadoregna.