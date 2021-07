Casi di coronavirus, salta l’amichevole di lusso Cuoiopelli Empoli

Salta l’amichevole di lusso in programma per domani (24 luglio) alle 18 al Masini di Santa Croce sull’Arno che vedeva opposta la Cuoiopelli all’Empoli. La positività al coronavirus di sei componenti del gruppo squadra della società azzurra ha costretto alla cancellazione dell’allenamento congiunto. Le norme vigenti hanno portato all’isolamento i sei componenti con il club che si è posto in ordinamento con le autorità sanitarie locali.