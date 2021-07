Nuove energie per l’Etrusca: da Monfalcone arriva il giovane Giulio Candotto

Mette nuove energie nel motore l’Etrusca che comunica in queste ore di aver raggiunto l’accordo per la stagione 2021-2022 con Giulio Candotto, alle ultime stagioni a Molfalcone. Giulio, classe 2001, nato a Trieste e cresciuto nelle giovanile della Reyer Venezia, dove conquista svariate finali nazionali e la Next Gen Cup del 2020, nonostante la giovanissima età, può contare già su tante partite giocate in serie B, con quasi 50 presenze nel girone C con Falconstar Monfalcone, collezionate dalla stagione 2019-2020 a quella appena trascorsa.

Nell’ultimo campionato Candotto ha giocato 12 minuti a partita, con 4 punti di media, dando un contributo importante alla squadra per il raggiungimento della salvezza in un girone ostico come il girone C. Un giocatore che sa unire talento, fisico e duttilità, un ottimo tiro dall’arco e una grande disponibilità al lavoro, caratteristiche importanti per il profilo ricercato da coach Alessio Marchini per completare il roster 2021-2022 e l’Etrusca non ha avuto dubbi a puntare su un giovane come Giulio.

“Sono entusiasta della chiamata di una società come l’Etrusca e di un coach come Alessio Marchini – le prime parole di Giulio Candotto in maglia Etrusca – Ho grande stima di coach Marchini, avendolo incrociato spesso nel mio percorso giovanile, quando allenava a Trento, e mi piace tantissimo il suo modo di pensare la pallacanestro. Non ho avuto dubbi dopo la chiamata di una società come San Miniato, perché l’Etrusca è una realtà tra le più importanti nel panorama della serie B nazionale e lavorare qui mi permetterà di continuare a migliorare come giocatore, dando il mio contributo alla squadra. Avrò la fortuna di lavorare con uno staff di assoluto livello, in un ambiente sano, con dei compagni di squadra che hanno dimostrato in queste stagioni una compattezza fuori dal comune. All’Etrusca ci sono tutti i presupposti per lavorare sodo, crescere come giocatore e dare un contributo importante per raggiungere gli obiettivi stagionali: non vedo l’ora di iniziare”.