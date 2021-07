Basket, le conferme e le novità nello staff dell’Etrusca

Dopo le tante conferme e i nuovi arrivi, la serie B Etrusca sta prendendo forma definitiva ed è arrivato il momento di ufficializzare anche lo staff, che guiderà la prima squadra e tutto il settore giovanile della società della Rocca nella stagione 2021/2022.

La dirigenza ha voluto fortemente, per la stagione che sta per iniziare, che lo staff della prima squadra fosse anche pienamente coinvolto nel lavoro del settore giovanile, per aumentare qualità del lavoro e dare sempre di più identità e senso di appartenenza a tutto il mondo Etrusca. Così l’head coach Alessio Marchini sarà affiancato da Tommy Regoli nel ruolo di assistente, una new entry nello staff della prima squadra dopo il gran lavoro svolto come responsabile di settore giovanile, dove chiaramente continuerà a rivestire un ruolo centrale.

Confermatissimo Simone Latini, colonna portante di tutto il mondo Etrusca, che continuerà a svolgere il ruolo di assistente, oltre a lavorare con più squadre giovanili Etrusca, insieme ad un altro sanminiatese doc come Simone Petrolini. La cura fisica della squadra sarà affidata ancora ad Alessandro Miotti, che ha svolto un lavoro straordinario nelle ultime due stagioni, potendosi avvalere della collaborazione fondamentale, nella parte medica di due figure straordinarie per professionalità e disponibilità come il fisioterapista Francesco Scorzoso e il dottore Lorenzo Caponi. Infine, per il ruolo attivo e fondamentale che ha svolto in queste stagioni, non solo negli aspetti burocratici, ma per ogni necessità organizzativa quotidiana, l’Etrusca potrà contare sull’apporto totale di Francesca De Rosa.

Novità anche sul fronte della squadra Promozione, squadra importante nell’attività di base Etrusca, composta da un roster giovanissimo e motivato, in uscita dal settore giovanile. La squadra verrà affidata ad un’altra new entry nel mondo Etrusca che risponde al nome di Alessio Cutsodontis. Alessio, che nelle ultime stagioni ha allenato a Montemurlo e Montale, è un allenatore di grande esperienza e capacità ed è stato inquadrato dalla dirigenza Etrusca come il coach ideale per la squadra Promozione, una squadra giovane e con tanta voglia di fare.

Uno staff con qualche nuovo innesto importante e tante conferme, per dare continuità e nuova linfa alla storia Etrusca. L’inizio dell’attività della serie B è previsto intorno al 20 agosto, con data ufficiale che sarà stabilita e ufficializzata nei prossimi giorni.