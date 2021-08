Tris di arrivi a Fucecchio. Un nuovo centrocampista per San Miniato e San Romano

E’ stata un’altra intensa settimana di calcio mercato. C’è chi si è particolarmente distinti e c’è chi ha messo a punto le ultime operazioni. Entriamo nello specifico.

Serie D

Il Seravezza Pozzi ha ufficializzato l’arrivo dallo Spezia del portiere classe 2003 Stefano Vannucchi. Il Real Forte Querceta si è assicurato il centrocampista classe 2002 ex Massese e Berretti della Carrarese Mattia Centonze, dalla Berretti del Pisa arriva in prestito il difensore centrale classe 2001 Lorenzo Bechini lo scorso anno in Serie D al Campodarsego, è stato confermato l’interno di centrocampo Mirko Lazzarini, arriva dalla Massese l’esterno sinistro classe 2002 Filippo Della Pina. Luca Scaramuzzino direttore sportivo del Cascina prosegue nell’opera di costruzione della sua squadra. In attacco dall’Empoli arriva l’attaccante Davide Bertolini nella stagione scorsa in prestito al Prato, è stato confermato il centrocampista Giorgio Naldini e dell’esterno sinistro classe 2001 Samuele Franceschi, dal Pontedera arrivano nella Città del Mobile i centrocampisti Francesco Pruneti classe 2002 e Lorenzo Bisconti classe 2001.

Eccellenza

Il direttore sportivo Antonio Meazzini esaudisce le richieste tecniche di Andrea Cipolli, arrivano in bianconrero il centrocampista Filippo Bulli dalla Pro Livorno Sorgenti, l’attaccante esterno Gabriel Folegnani dal Cascina e l’attaccante esterno classe 2002 ex settore giovanile Pisa e Castelfiorentino Mario Boldrini, la preparazione dei bianconeri inizierà il 16 agosto. Il San Miniato aggiunge un nuovo tassello nella linea mediana con l’arrivo dal Cascina del classe 99 Tommaso Castellacci, il direttore sportivo Maurizio Geri rimane vigili per consegnare un altro centrocampista al tecnico Collacchioni. Il Fratres Perignano completa la rosa dei portieri con l’acquisto di Simone Iacoponi classe 2001 dallo Scandicci. Il senegalese Keba Gassama classe 93 è un nuovo attaccante del Ponsacco arriva dalla formazione sarda dello Stintino inserita nel campionato di Promozione. In Italia è partito dalle giovanili del Padova per militare tra le altre anche alla Battipagliese e al Cosenza. Ufficializzato anche il programma delle amichevoli tutte a Ponsacco, il 28 agosto con il Pisa Primavera, il 1 settembre con il Forcoli, il 4 settembre con la Larcianese. Poi ci sarà un triangolare a Pomarance con il Saline previsto per l’11 settembre.

Promozione

Il direttore sportivo del Capezzano Davide Pisani ha ufficializzato gli arrivi del jolly difensivo Andrea Bonelli proveniente dal Casarsa Ligure formazione inserita nel campionato di Promozione ligure dopo aver militato nelle fila del Real Fiumaretta e Ortonovo, nel Granducato la sua ultima esperienza era stata alla San Marco Avenza, in attacco arriva dal Cenaia l’attaccante Youssef Hauodi uno degli artefici della scalata della River Pieve. L’intento societario è quello di attingere dal proprio settore giovanile inserendo ragazzi nati nel 2004, la preparazione avrà inizio il 18 agosto. Michele Giuntini direttore sportivo del Pieve Fosciana dopo aver prelevato dal Ghiviborgo i difensori Davide Cavani e Lorenzo Pietrazzini si è assicurato le prestazioni dei 2003 l’esterno destro Alessandro Pirna e quelle del centrocampista Lorenzo Bonini, queste nuove acquisizioni si vanno ad aggiungere al ritorno dell’attaccante Odoardo Giusti dalla River Pieve, dalla stessa società proviene anche il tre-quartista classe 2003 Jacopo Venanzi, completano gli arrivi il difensore centrale Omar Cristiani la cui ultima esperienza è stata nelle fila del Marsa, squadra della Serie B Maltese e Jilles Marraccini portiere ex Lammari. Toccheranno quasi venti anni di militanza in questa squadra i confermati Davide Lucchesi e Tommaso Regoli. L’inizio della preparazione è previsto per il 30 agosto anche se a partire da mercoledì 4 agosto ci sarà una pre – preparazione che servirà come risveglio muscolare.

La società guarda anche al futuro, allestendo una squadra juniores provinciale in grado di recitare un ruolo da protagonista e la formazione di Piccoli Amici 2014-15 i “Lupacchiotti Bianco-Rossi” con il progetto di costruire una collaborazione a livello di settore giovanile tra squadre della Garfagnana e della Valle. Tornano al Lammari dal Cenaia il difensore esterno classe 2001 Giacomo Dianda e l’ex capitano della juniores elite il difensore centrale classe 2002 Matteo Bonini, nello stesso reparto è stato acquisito Filippo Burgalassi dall’Atletico Lucca, dalla River Pieve arriva il tre-quartista classe 2001 Francesco Morelli. Campagna acquisti da ritenersi quasi conclusa, se dovesse capitare la possibilità di arrivare ad un centrocampista la società non si farebbe scappare l’opportunità. Oltre all’inizio della preparazione previsto per mercoledì (18 agosto) è stato reso noto il programma delle amichevoli a partire dal debutto una sorta di classica sabato 28 agosto con la juniores elite, per proseguire il 1 settembre all’Henderson con l’Atletico Lucca e terminare il 4 settembre a Lammari con la Folgor Marlia. L’Urbino Taccola con la formula del prestito si è assicurato il laterale di difesa classe 2001 Marco Collecchi dall’Aglianese. Il direttore sportivo dei termali, Fabio Franchi ritiene conclusa la campagna acquisti. E’ stato reso noto il programma ufficiale con la preparazione che avrà inizio il 23 agosto e con il programma amichevoli, il 31 agosto con il Fornacette Casarosa a Uliveto, il 4 settembre alle ore 16 a Uliveto Terme con il Castelfiorentino, il giorno 8 settembre sempre in casa con il San Miniato Basso, l’11 settembre a Ponte a Cappiano alle ore 16 e il 13 settembre a Calci.

Prima Categoria

Il Molazzana è sulle tracce del laterale Gianluca Cassettai e del centrocampista Luca Crudeli entrambi ex Diavoli Neri Gorfigliano. Ha aspettato di avere nero su bianco il direttore sportivo del Tirrenia, Nicola Tortiello per poi annunciare gli arrivi dei portieri Raffaele Giacobbe ex Cuoiopelli e di Tommaso Bonanni dal Calci lo scorso anno in prestito al Migliarino, dall’Atletico Etruria è arrivato il difensore Luca Termine e l’attaccante Niccolò Talini nella passata stagione in prestito al Castelnuovo Val di Cecina, dopo aver risolto i problemi lavorati torna a giocare per la società del litorale pisano il difensore centrale Alessio Pieroni, così come dopo un periodo di inattività arriva alla corte di mister Davide Frau il difensore centrale ex Ponsacco in Serie D Alessio Stoppini, a centrocampo arriva l’ex Pecciolese e Monterotondo Iacopo Giambruni e torna a giocare anche l’esterno alto Maico Caroti con il centrocampista Raul Borneo che dalla formazione juniores viene promosso in Prima squadra, la preparazione avrà inizio il 16 agosto. Particolarmente attivo in questa fase di mercato il direttore sportivo del Porcari, Carmelo Guarrisi il quale ha attinto molto dalla sua ex società Pescia con gli arrivi del portiere Nicola Cintolesi, dei difensori Roberto Scaffai, Filippo Baveresi, Francesco Vitelli e il classe 2002 Leonardo Bisanti, del centrocampista Alberto Cortesi arrivato con la formula del prestito, dell’attaccante Gabriele Cortesi a questi si sono aggiunti dalla juniores del Lammari il portiere classe 2003 Cristiano Rossi e l’attaccante Maicol Ricci, il difensore Gabriele Mattioli proveniente dal Villa Basilica, dal Pontebuggianese arriva il centrocampista classe 2001 Matteo Paganelli nella passata stagione in prestito alla Larcianese e dal Sant’Alessio arriva l’attaccante 2003 Luca Di Bello. Carmelo Guerrisi si ritiene soddisfatto del lavoro svolto in così poco tempo ed è pronto ad intervenire se si presentasse un opportunità. Avrà inizio il 26 agosto la preparazione del Capanne con il programma delle amichevoli che prevede il 2 settembre a Capanne alle ore 20 un incontro con la juniores d’elite del Fucecchio, il giorno 5 settembre alle ore 16 un test con il Tuttocuoio, il giorno 9 settembre alle ore 20 un amichevole a Capannoli per chiudere l’11 settembre alle ore 15,30 un amichevole con il Fabbrica. Il San Romano è sulle tracce del centrocampista classe 2001 Paolo Martinelli lo scorso anno alla juniores del Forcoli, l’obbiettivo dei canarini è di rimnanere in alta quota. Un’altra società particolarmente presente sul mercato è la Folgor Marlia 1905, partendo dalle conferme del capitano Daniele Bocca, dei difensori Nicola Caputo, Iacopo Bocca, Nicola Casali e Armando Gianni, dei centrocampisti Francesco Del Frate, Daniele Manfredi, Gabriele Giannotti, Daniele Giampaoli e degli attaccanti Filippo Dinelli, Mattia Bousembai. Seguono le orme del tecnico Giacomo Galassi arrivato dal Porcari, il portiere Simone Menichetti, i difensori Gianluca Selmi e Stefano Lenci, gli attaccanti Hamdi Curumi e Lorenzo Pirito. A questi si uniscono il portiere Roberto Mariotti, dal Ponte a Moriano arrivano il difensore Matteo Landi e il centrocampista Fabio Quilici, dal Villa Basilica sono stati prelevati il difensore Robin Della Maggiora e il centrocampista Samuele Giuliani. In difesa arriva dal Corsagna Samuele Signorini dal Corsagna.

Seconda Categoria

L’ufficiosità c’è manca solo l’ufficialità del ripescaggio dell’Atletico Lucca in Prima Categoria. In sede di mercato è stata confermata l’intelaiatura della stagione precedente. Partendo dallo staff tecnico con le conferme dell’allenatore Luca Matteucci e dei suoi più stretti collaboratori Antonio Cirillo come primo assistente e Andrea Santerini in qualità di preparatore dei portieri. Lo staff tecnico è completato dall’arrivo dalla Folgor Marlia San Pietro a Vico di Massimo Previtera che occuperà il ruolo di Team Manager. La rosa quasi totalmente confermata è stata completata con acquisti mirati. In porta dal Chiesina Uzzanese è stato prelevato il portiere classe 91 Fabrizio Baiocchi dal Chiesina Uzzanese, a centrocampo dall’Accademy Porcari arriva il classe 96 Edy Zuncheddu e in difesa dalla Folgor San Pietro a Vico arriva il difensore classe 99 Alessio Franceschini, infine dalla juniores regionale vengono inseriti in prima squadra Adam Ndiaye, Manuel Kaja e Nicola Tocchini. In sede di mercato il Crespina ha cambiato strategia, in passato aveva sempre cercato di affidare le sorti della prima squadra ad un allenatore esperto ora il direttore sportivo Francesco Bendinelli ha cambiato profilo affidandosi ad un allenatore emergente. E’ andata in questa direzione la scelta del trentasettenne Luca Pistoia che avrà al suo fianco il preparatore dei portieri Alessio Appiani. E’ andato alla ricerca dell’esperienza in sede di campagna rafforzamento con gli arrivi del portiere Marco Menichini arrivato dal Donoratico dopo aver difeso la porta della Volterrana, dal difensore Mirko Ettorre tornato a calcare i campi di calcio dopo aver risolto problemi lavorativi dopo aver avuto un passato in Serie D al Pontedera, dai centrocampisti arrivati dal Ponte Delle Origini Michael Tarantino e Luigi Barletta quest’ultimo con spiccate caratteristiche di tre-quartista. Fino allo scorso campionato i bianco-rossi apparivano una formazione brillante che difettava in esperienza. La rosa è completata dal portiere Hergert Vani, dai difensori Matteo Cantini, Francesco Bottaro, Francesco Pardelli, Andrea Pasquali, Nicolo Priami, Carlo Lo Presti, Brayan Colzato, dai centrocampisti Tommaso Bolognesi, Matteo Franchi, Leonardo Ghelli e Luigi Barletta e dagli attaccanti Andrea Luchetti, Denis Scherlich, Danilo Falaschi, Filippo Recce e Dario Ferraro. L’obbiettivo è quello di centrare i playoff. Il New Team si assicura dal Vagli il difensore centrale Stefano Pioli. Vorrebbe festeggiare il centenario del prossimo anno nel migliore dei modi il Gallicano. Confermato lo staff tecnico composto dall’allenatore Maurizio Salotti, dal vice Rossano Catoni e dal preparatore dei portieri Luca Peccioli, sono stati confermati il portiere Lorenzo Grassi, i difensori Federico Ceccarelli, Cristian Giani, Alex Grassi, Matteo Lartini, Cristian Rossi, Lorenzo Lena, Andrea Salotti promosso dalla juniores, Nicholas Salotti e Andrea Sebastiani salito dalla juniores, a centrocampo sono stati confermati Filippo Angelini, Stefano Angelini, Lorenzo Salotti, Emanuele Satti, in attacco vestiranno ancora il bianco-nero Matteo Bruccianti, Diego Mazzanti promosso dalla juniores, Matteo Pellegrinotti, Lorenzo Taddei e Matteo Viviani. Sono stati rinnovati i prestiti dal Castelnuovo Garfagnana del centrocampista Luca Antonio Nardini e del centrocampista Andrea Alfredini, in attacco dal Ghiviborgo arriva Anthony Alfredini lo scorso anno al Pieve Fosciana. La società ora è alla ricerca di un centrocampista mentre dovrà decidere di cosa fare con alcuni giovani, mandarli a giocare o cercare di inserirli?