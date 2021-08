Il Tuttocuoio per la nuova stagione parla sudamericano: allenamenti al via il 20 agosto

Riparte il 20 agosto la stagione del Tuttocuoio, protagonista del prossimo campionato di Eccellenza.

La presidente Paola Coia annuncia così la ripartenza dei neroverdi dopo due anni mordi e fuggi: “Non posso non ringraziare quanti si stanno adoperando a che si giri definitivamente pagina e si riprenda nella normale attività – dice – Infatti dopo due anni orribili, il primo caratterizzato dagli eventi calcistici che ci hanno portato alla retrocessione in Eccellenza ed il secondo sconvolto dalla pandemia e dal conseguente blocco di tutte le attività, la voglia di riprendere è tanta, ma soprattutto è tanta la voglia di “normalità” riuscendo, divertendosi, a divertire un territorio che ha tanta necessità di serenità”.

“La disponibilità che si sta riscontrando nella imprenditoria locale – spiega – ed in particolare nei due principali sponsor Consorzio Vero Cuoio e Gruppo Biokimica ci consentirà di riprendere il 20 agosto con ancora più entusiasmo l’attività di preparazione al prossimo campionato di Eccellenza”.

E ci sono i primi nomi per il prossimo anno: “Non posso che ringraziare chi per il quinto anno consecutivo ha voluto continuare a divertirsi con noi: il neocapitano Lorenzo Fino, il suo vice Filippo Chiti e l’intramontabile Davide Bertolucci, garantiranno l’ossatura della nuova squadra che sto allestendo. Sono riuscita a riportare a casa il centrocampista Wagner e il giovane terzino Muratore. Riconferme per Muscas, Morgillo, Vittorini, Orlandi, Fiscella, Baldini, Severi. Squadra nella quale sono certa ben si inseriranno i nuovi arrivi costituiti da elementi sudamericani: Agudiak, Franzino, Rodriguez, Lazarini, Canale. Estro e fantasia, oltre che esperienza e tanta voglia di calcare l’importante proscenio del calcio toscano”.

“Sono certa – conclude – che il tutto sarà un mix tra esperienza, fantasia, voglia di sacrificio e tanta tanta voglia di… rinascere”.

Il Tuttocuoio parteciperà, dal punto di vista delle amichevoli, a un quadrangolare al Magnozzi di Livorno, casa della Pro Livorno. Il 25 settembre se la vedrà con il Castiglioncello alle 18 e, a seconda del risultato, si giocherà il primo o il terzo posto con la vincente o la perdente della gara Pro Livorno Sorgenti – Colli Marittimi.