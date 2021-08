L’Empoli vince in Coppa Italia ed ora aspetta la Lazio per la prima di campionato

Non ci sono state sorprese nel debutto dell’Empoli in Coppa Italia. La squadra allenata da mister Andreazzoli ha liquidato la pratica Vicenza, portando a casa la qualificazione ai sedicesimi di finale grazie alla vittoria per 4-2 ottenuta al Castellani. Nel prossimo turno gli azzurri affronteranno il Verona, che sabato ha vinto contro il Catanzaro per 3-0.

Dopo aver fatto l’esordio stagionale in Coppa Italia, l’Empoli si è messo subito al lavoro per preparare al meglio la prima partita di campionato: sabato al Castellani arriverà la Lazio dell’ex allenatore empolese Maurizio Sarri.

Empoli, obiettivo salvezza

Non può che essere la salvezza l’obiettivo dell’Empoli, che torna in serie A dopo due stagioni nella serie cadetta. Quella dello scorso anno è stata una stagione fantastica, culminata con la quinta promozione in serie A per il presidente Fabrizio Corsi, che potrebbe scrivere un libro su come comprare una squadra di calcio e portarla al successo.

Nella conferenza stampa di apertura della stagione 2021/2022 Corsi ha dichiarato: “Stiamo vivendo uno dei momenti più belli della storia dell’Empoli”. La società è più solida che mai, è tornata in serie A ed ha portato a casa anche lo Scudetto Primavera.

L’Empoli in estate ha cambiato la guida tecnica, lasciando libero Alessio Dionisi, il timoniere della fantastica cavalcata vincente degli azzurri, che ha chiesto ed ottenuto di potersi confrontare su altri palcoscenici (ha firmato un biennale con il Sassuolo).

Corsi ha deciso di riportare ad Empoli un allenatore esperto come Aurelio Andreazzoli, che ad Empoli era stato protagonista di una promozione in Serie A nel 2018.

Per rafforzare la squadra il DS empolese ha condotto un mercato quasi a costo zero, giocando molto sui prestiti e sugli scambi. Il colpo più interessante del mercato è stato l’acquisto di Patrick Cutrone, arrivato in prestito dal Wolverhampton. In questi giorni gli azzurri stanno cercando di formalizzare anche il prestito dell’interista Pinamonti. L’alternativa è Christian Kouame della Fiorentina, ma sembra che i viola non siano interessati a lasciar andare via il loro attaccante in prestito.

L’esordio in campionato contro la Lazio

La prima partita di campionato vedrà l’Empoli impegnato al Castellani contro la Lazio, che quest’anno è allenata da Maurizio Sarri, uno degli uomini che hanno fatto la storia del club azzurro.

Sulla carta la partita è di quelle proibitive, ma la storia del calcio ci insegna che ad inizio stagione le sorprese non mancano mai. Attualmente la Lazio è ancora un cantiere aperto, con la squadra che deve assimilare i nuovi dettami di gioco richiesti da mister Sarri. Per l’Empoli invece il passaggio da Dionisi ad Andreazzoli è apparso meno traumatico, con il tecnico romano che sta puntando sugli stessi principi che l’anno scorso hanno reso gli azzurri una squadra vincente.

L’appuntamento per la prima partita di serie A della stagione è per sabato 21 agosto alle ore 20:45 al Castellani di Empoli.