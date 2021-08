Lupi Pallavolo, abbonamento gratis per i sostenitori della scorsa stagione

I palazzetti dello sport riaprono, anche se con qualche limite, e gli spettatori possono tornare sugli spalti per seguire la pallavolo dei Lupi Santa Croce per la stagione 2021-2022. Per la nuova stagione l’abbonamento può essere rinnovato gratuitamente a coloro che hanno voluto sostenere la squadra anche l’anno scorso.

Dopo l’emanazione del protocollo federale per lo svolgimento dell’attività della serie A2, che autorizza le partite ufficiali aperte al pubblico con un numero massimo del 35 percento della capienza dell’impianto, arriva il ringraziamento dei Lupi. La richiesta per rinnovare gratuitamente l’abbonamento deve pervenire entro il 20 settembre, inviando una mail all’indirizzo amministrazione@lupipallavolo.it.

Un’iniziativa voluta dal consiglio d’amministrazione per ringraziare e premiare la fiducia dei sostenitori che anche durante la stagione 2020-2021 hanno comunque espresso vicinanza alla squadra. Dalla prossima stagione l’’ingresso al palazzetto sarà consentito solo ai possessori di greenpass.