San Miniato Basso al via, Collacchioni suona la carica: “Il nostro obiettivo è quello di diventare squadra”

Chi si aspetta slogan, proclami frasi ad effetto da Lorenzo Collacchioni ne esce deluso. Il neo allenatore del San Miniato Basso affronta i temi della sua squadra e della stagione con i piedi ben saldi a terra.

La prima risposta è eloquente. La sua squadra sarà tra quelle maggiormente attese?

“Chiunque farà parte di questo campionato sarà protagonista. Noi avremo molte difficoltà perché siamo una squadra nuova io e la società dovremo conoscerci. Il San Miniato ha avuto per 11 anni la stessa gestione. Ora siamo all”inizio di un nuovo percorso e fisiologicamente occorre tempo. Dobbiamo conoscerci reciprocamente Meno tempo richiede la fase di riconoscenza e prima diventiamo squadra. Veniamo da una rivoluzione”

Era tanto necessaria…

“Ci siamo trovati sin da subito, siamo andati avanti di comune accordo. Sono stato accontentato in tutto e per tutto. Sono arrivati tutti giocatori scelti”

Si può quantificare il tempo in cui si trova la quadra?

“Non ci sono regole ben definite. Ci sono invece tanti punti interrogativi. Riesci a risolverli con impegno, volontà e lavoro. Un conto è vedere un giocatore da avversario, un altro è allenarlo”

Siete andati sul singolo o avete scelto in base al sistema?

“Siamo andati sul modulo poi vedremo. Di base io vado sul 4-3-1-2 ma posso cambiarlo da partita a partita”

L’acquisto di Petri è stato il vostro colpo di mercato.

“E un giocatore forte, polivalente che può ricoprire tanti ruoli. Siamo contenti. Casualmente è venuto via da Livorno per sue esigenze e la società è stata brava a darsi e darmi questo regalo”.

Il Comitato Regionale Toscano come regalo vi ha dato il Livorno.

“Penso di sì, lo spero. Mi piace confrontarmi con avversari forti e trovarsi gli amaranto davanti ti dà degli stimoli. Sarà una grande protagonista e questo vuol dire che avremo degli stimoli e sarà quella con maggiori percentuali di vittoria”.

L’arrivo di una squadra predestinata finisce per affievolire le velleità di vittoria delle altre?

“Nel nostro caso no. Il nostro obbiettivo è quello di diventare squadra. Non abbiamo obbiettivi predefiniti. Vogliamo solo migliorare è un anno di partenza, vogliamo fare il meglio possibile”.

Le quattro squadre del Cuoio, saranno dalla stessa parte?

“Andando via il Cascina penso di si”

Chi vede tra le favorite?

“La Cuoiopelli partirà per fare bene. Oltre al Livorno dico Perignano che era in serie D ad un minuto dalla fine. Ha fatto una buona squadra il Cenaia e il Certaldo ha fatto acquisti importanti?”

La domanda sorge spontanea e il suo Fucecchio?

“Quando ci affronteremo ognuno penserà per se. Sono legato al di là di ogni cosa. Come ho sempre detto mi sento un prodotto di questa società che mi ha dato la possibilità di allenare la juniores e la prima squadra. Di comune accordo abbiamo deciso di non andare più insieme”.

Inizia la preparazione, cosa dirà alla squadra?

“Non ho mai preparato un discorso. Di sicuro sarò emozionato: è un anno che non alleno. Ci saranno poche parole da dire e queste saranno la conseguenza di cosa vedrò sul campo. Ora dobbiamo pensare solo ad allenarci non c’è tanto da parlare”.

Un’ultima cosa. Nell’intraprendere questa strada a quale tecnico si ispira?

“Come ogni allenatore cerchi di prendere qualcosa da tutti quelli che hai avuto. Tutti ti lasciano qualcosa. Quello che mi ha aperto la testa e mi ha stimolato a fare il tecnico è stato Massimo Morgia con il quale ho vinto la serie D alla Pistoiese e al Siena”.

A San Miniato intanto le chiederebbero di vincere l’Eccellenza, non oggi ma forse un domani sì.