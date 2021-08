Capanne, dal Cenaia di Eccellenza arriva il giovane Marco Girolami

Colpo di coda del ds Andrea Melai, che definisce 4 operazioni: una in entrata e tre in uscita nella gestione di alcuni giovani della prima squadra

Ceduto a titolo definitivo Ludovico Tamburini, classe 2002 con presenze in Prima Categoria, al Meridien Larciano fresco di ripescaggio in promozione. A titolo definitivo anche il 2000 Jacopo Gallerini passa al Castelfranco in Seconda Categoria mentre Alex Liechi passa in prestito al Santa Maria a Monte.

Arriva dal Cenaia in Eccellenza il giovane Marco Girolami: un giovane che si è distinto in categoria superiore e ora sposa il progetto Capanne.