Capanne, il sogno è la Promozione. Quattro colpi mirati per puntare in alto

In fondo in fondo un po’ ci ha sperato Andrea Melai, il direttore sportivo del Capanne. Quanto pensava di venir collocato in Promozione?

“Ci era stato consigliato di fare domanda e onestamente ci speravamo”.

L’illusione è tramutata in delusione?

“No era una possibilità. Ripartiamo vogliosi di fare bene”.

E perché ciò avvenga come vi siete mossi?

“Con un ricambio di giovani. Prima li avevamo molto validi ora arrivano da categoria superiore. Chiaramente occorre del tempo per l’inserimento noi abbiamo cercato di dare certezze e esperienza”.

Ci faccia degli esempi

“Sono stati fatti 4 colpi mirati. In difesa Talini, classe 2001, è tornato al Fucecchio e in cambio è arrivato Kazazi, un ragazzo con 3 anni in Eccellenza. Il resto del reparto è rimasto immutato”.

A centrocampo?

“È tornato Cecchi che era stato con noi due anni fa prima di passare al Fornacette Casarosa. Un ragazzo che ha alle spalle due anni di Promozione con l’Atletico Etruria e due di Prima Categoria”

In attacco?

“Sono arrivati due artiglieri. Valiani è tornato al Fucecchio e sono arrivati Francesco Bertini che in passato ha vestito per 9 anni la maglia dello Staffoli giocando anche la Promozione ed è arrivato Marco Girolami dal Cenaia con presenze in Eccellenza con la partenza di Liechi andato in prestito al Santa Maria a Monte”.

La strategia è chiara, il vostro tecnico Antonio Doveri è da ritenersi coperto e allineato?

“Ci siamo mossi di comune accordo cercando di accontentarlo rispettando il più possibile il budget. Partendo da quella base che aveva fatto bene l’anno precedente”.

Mi permetta ma lo scorcio di stagione è stato brevissimo…

“Avevamo passato il turno in Coppa e avevamo vinto in casa per 4 a 1 con il Portuale Guasticce’.

Doveri quale sistema predilige?

“Il 4-3-3 è il sistema prevalente”.

Che girone si aspetta?

“Non lo sappiamo, non abbiamo fatto una richiesta particolare. Se fossimo inseriti nel girone Ppstoiese per noi sarebbe un esperienza nuova”.

La società cosa vuole?

“Sono tre i punti che dobbiamo seguire. Mantenere in ordine il bilancio, non rischiare niente mantenendo la categoria senza problemi e magari, non si sa mai, conquistare con la juniores il campionato regionale e magari arrivare in Promozione senza fare debiti”.

Onestamente che cosa è fattibile?

“Il bilancio con gli sponsor che abbiamo riusciamo a tenerlo sotto controllo, per la juniores visto come ci siamo mossi gli obbiettivi potrebbero esserci. Aspettiamo dicembre e vediamo dove siamo con la prima squadra, a quel punto ci possiamo aspettare un ritocchino”.

Se dovesse collocare il Capanne in classifica dove lo metterebbe?

“Le potenzialità con i giovani buoni qualitativamente ci sono. Penso che siamo una squadra da centroclassifica in su”.

Chi sono le pretendenti?

“Calci, se c’è, il San Vincenzo e il Fornacette Casarosa che ha giocatori importanti”.

Andrea Melai; è stato più difficile convincere i nuovi o mantenere i vecchi?

“Le trattative per le riconferme sono state velocissime. Tutti hanno sposato il progetto”.

Ovvero?

“Migliorare la posizione anno per anno facendolo con programmazione oculata”.

La rosa

Portieri: Francesco Batoni, Manuel Raffa

Difensori: Enzo Kazazi dal Fucecchio, Thomas Tinghi dalla juniores, Walter Raffalli, Simone Spella, Giulio Morelli, Nicolò Poggianti, Andrea Mandorlini

Centrocampisti: Gabriele Rossi, Filippo Ferretti, Stefano Fogli, Emiliano Testaino, Gabriele Cecchi dal Fornacette Casarosa, Niccolò Guainai dal San Giuliano

Attaccanti: Lorenzo Bracci, Alessio Randi, Guido Morelli, Marco Girolami dal Cenaia, Francesco Bertini

Lo staff

Allenatore: Antonio Doveri

Preparatore dei portieri: Fabiano Macelloni

La società

Presidente: Coscetti Carlo

Vice presidente: Sforza Vittorio

Direttore generale: Di Gianni Giovanni

Direttore sportivo: Melai Andrea

Consiglieri: Badalassi Edoardo, Scali Miniano, Martini Paolo, Cinzia Scapin, Enrica Battini, Pellinacci Marcello

Segretari: Aurilia Marco, Mancini Maurizio

Consigliere custode: Sforza Paolo

Le amichevoli

2 settembre alle 20,30 a Capanne

Capanne Fucecchio juniores

5 settembre a Capanne

Capanne – Tuttocuoio

9 settembre a Capannoli alle 20,30

Capannoli – Capanne

11 settembre a Fabbrica alle 15,30

Fabbrica – Capanne

16 e 23 settembre torneo Santa Maria a Monte con orari e squadre da definire

Le amichevoli juniores

5 settembre a Ponsacco alle 10

Ponsacco – Capanne

11 settembre a Santa Croce sull’Arno alle 15,30

Livorno 9 – Capanne

16 settembre alle 15,30 a Santa Croce

Capanne – Cuoiopelli

15 settembre alle 20 a Santa Croce

Santacrocese – Capanne

Nella foto la rosa dell’anno scorso