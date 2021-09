Sanromanese, al via una stagione ambiziosa: “Vogliamo essere protagonisti”

Fabio Chetoni, in qualità di allenatore, e la Sanromanese continuano ad andare a braccetto.

Cosa dovremo aspettarci per il prossimo anno?

“Il desiderio è quello di dar vita ad una stagione che ci veda protagonisti”.

L’arrivo di Mattia Brondi contribuisce all’innalzamento qualitativo.

“Per motivi di lavoro abbiamo dovuto rinunciare a Matteo Bianchi e siano riusciti a prendere un giocatore come Brondi. A parti invertite”.

Ovvero?

“Lo scorso anno era al Castelnuovo Garfagnana e per motivi di lavoro ora cercava un impegno meno assiduo rispetto all’Eccellenza”.

Come siete stati bravi a convincerlo?

“Per prendere un giocatore che arriva da due categorie superiori occorrono due fattori. Il giocatore non poteva fare la categoria che faceva al quale si somma la bravura della società”.

Da quale punto. Remunerativo?

“Nel calcio certi comportamenti pagano sempre. Questa è una società che si è sempre assunta le responsabilità che ha preso, ti permette di lavorare tranquillo”.

E poi come vi siete mossi?

“È arrivato Botrini, era stato con noi due anni fa, è un ritorno dal Castelfranco”.

Siete andati sull’usato garantito.

“Permettetemi la battuta, le varianti in questo campionato non mancano”.

Ma lei è un virologo?

“Mi riferisco all’incognita legata al girone nuovo, dove sono state inserite squadre di Pistoia che non abbiano mai incontrato. Quest’anno è stato azzerato l’impiego della quota e quindi non sai che ha costruito una squadra giovane e chi una formazione esperta. Poi come al solito devi sperare di avere meno infortunati possibili e sperare che nessuno venga fermato per il conseguimento del covid, in special modo i giocatori più importanti”.

Ogni anno questa squadra va incontro a piccoli ritocchi.

“Abbiamo sempre diminuito gli interventi. Il primo anno abbiamo cambiato 5 giocatori, il secondo anno i volti nuovi erano tre. Piano, piano abbiamo costruito una squadra come ci piace a noi”

Ci spieghi meglio.

“Un buon gruppo che sta bene insiemem che sta al pezzo”.

Una squadra che spesso è arrivata ai playoff

“Ed è stata ad un passo dalla vittoria. Oltre alla qualità della rosa, ha sempre contribuito la società che ci ha fatto lavorare sempre tranquillamente”.

Il vostro modulo

“Io prediligo il 4-4-2 è dal primo anno che lo adotto. Potrebbe diventare un 4-3-1-2, dipende dalle caratteristiche dei ragazzi”.

Un centrocampo con Garzelli e Brondi, chi fa il play?

“Vediamo quale sia la soluzione migliore per tutti. Intanto dovrò inventare uno di loro difensore centrale nella sfida di Coppa. Borghini e Montorsi nel derby di Coppa con le Capanne sono squalificati”.

In questo girone da scoprire chi inserisce tra la pretendenti tra le avversarie tradizionali

“Il Fornacette Casarosa si comporta come se fosse una società che vuole vincere. Metterei le Capanne tra le grandi, il Ponte a Cappiano è sempre una squadra ostica, il Monsummano per la piazza che rappresenta, vediamo che tipo di squadra sarà il Pescia”.

E i canarini, continueranno a cantare?

“Il nostro obbiettivo sarebbero i playoff e poi vediamo”.

Senza porre limiti alla provvidenza…

La società

Presidente: Pagni Mario

Vicepresidente: Berni Damiano

Amministratore delegato della società: Baronti Luciano

Segretario: Berni Sauro

Ds: Scateni Mirko

Lo staff

Preparatore portieri: Paolini Simone

Allenatore: Fabio Chetoni

La rosa

Portieri

Puccini Matteo

Pinelli Andrea

Difensori

Bachi Gabriele

Borghini Simone

Montorsi Lorenzo

Galloppi Jacopo

Lorenzini Nicola

Martinelli Ruben

Rodella Alberto

Centrocampisti

Telleschi Matteo

Pagni Andrea

Garzelli Brando

Martinelli Paolo (juniores Forcoli)

Conti jacopo

Brondi Mattia (Castelnuovo Garfagnana)

Alderotti Leonardo (juniores Cuoiopelli)

Attaccanti

Botrini Alessio (Castelfranco)

Maccari Mirko

Ferroni Francesco

D’Agosta Andrea

Le amichevoli

4 settembre alle 16 Sanromanese-Castelfranco a San Romano

7 settembre alle 20,30 Pontasserchio-Sanromanese ad Arena Metato

11 settembre alle 16 Sanromanese-Treggiaia a San Romano