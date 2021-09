Trionfo fucecchiese al Palio di Fonni

Trionfo tutto fucecchiese al Palio di Fonni in Sardegna con Adrian Topalli su Carilborn che trionfano sia nella batteria che nella finale che si è conclusa da pochi minuti. Il fantino albanese e fucecchiese di adozione mette il sigillo sul secondo palio della stagione, che in pratica sono gli unici due che ha corso causa i vari annullamenti susseguitisi per causa covid, il precedenteo aveva vinto a Feltre su Red Riu.

Una vittoria tutta fucecchiese quella conseguita nel tardo pomeriggio di oggi (12 settembre) con Carilborn che raggiunge così la settima vittoria su sei corse disputare. Una media impressionante che fa di questo cavallo un cliente molto scomodo in vista del palio di Fucecchio. Con questa vittoria Topalli incrementa ancora il vantaggio nella classifica stilata ogni anno da blog “la voce del palio” a tal punto da diventare irraggiungibile. Sarebbe la quarta vittoria consecutiva di questa speciale classifica.