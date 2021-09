Gabriele Corvino tricolore: è di Orentano il campionato italiano di tiro a segno allievi

Un grande successo. È quello conquistato da Gabriele Corvino, tesserato per il Tsn Pescia ma di Orentano, che a 12 anni si è aggiudicato i campionati italiani di tiro a segno categoria allievi per la specialità bersaglio mobile a 10 metri (Bm10).

Uno strepitoso risultato quello di Gabriele che, grazie a una grande concentrazione e a una preparazione risultata perfetta per l’appuntamento ha sbaragliato sul campo, concludendo con il punteggio di 78 punti, tutta la concorrenza presente alle gare di Milano.

Grande festa in famiglia e in tutta la frazione castelfranchese per il giovane campione tricolore.

Le gare sono state organizzate dal Tsn Milano sotto l’egida dell’Unione Italiana Tiro a Segno.