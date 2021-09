Coppa Italia di Eccellenza, Tuttocuoio e San Miniato Basso partono con un pari esterno

In attesa di un Cuoiopelli – Fucecchio in notturna tutto da vivere (altro che Juve-Milan) nel pomeriggio si sono giocate le prime gare del primo turno di Coppa Italia di Eccellenza. E sono usciti due pareggi.

Indenne il Tuttocuoio sul campo dei Fratres Perignano, che quest’anno riproveranno la scalata alla serie D. Dopo il vantaggio locale con Genovali è di Franzino il primo gol ufficiale dei neroverdi in stagione. Domenica prossima sfida a campi invertiti per il passaggio del turno.

Il San Miniato Basso fatica e non poco per venire fuori con un pareggio dal campo di un insidioso Castelfiorentino. Finisce 2-2 e anche qui è tutto rimandato a domenica prossima a campi invertiti. Rimonta dell’undici di Collacchioni che a inizio ripresa si trova sotto di due gol. Ma arriva la reazione degli ospiti che prima accorciano le distanze con un bel gol di Arapi di sinistro al termine di un’azione manovrata. Dopo un gol annullato a Mancini per fuorigioco arriva il pari di Kthella che scarta tutti e di sinistro la mette nel sette. Nel finale i locali rischiano di passare ma si fermano sul palo con l’occasione di Bartolozzi. Kthella in un paio di occasioni, invece, ‘rischia’ di far tornare a casa il San Miniato Basso da corsaro.

I risultati

Fratres Perignano – Tuttocuoio 1-1

FRATRES PERIGNANO: Iacoponi, Lucarelli, Pennini, Gamba, Genovali, Aliotta, Fiaschi, Prati, Andolfi, Remedi, Angiolini. A disp.: Borghini, Manfredi, Fabbrini, Parenti, Langela, Pinna, Bianchino, Pini, Taraj. All.: Ticciati

TUTTOCUOIO: Muscas, Muratore, Severi, Rodriguez, Vittorini, Fino, Franzino, Wagner, Agudiak, Bertolucci, Azzinari. A disp.: Lazzarini, Baldini, Deligio, Fiscella, Canale, Bartorelli, Chiti, Puviani, Orlandi. All.: Marmugi.

RETI: 18’pt Genovali, 34’pt Franzino



Castelfiorentino – San Miniato Basso 2-2

CASTELFIORENTINO: Lisi, Duranti, Sarti, Marinari, Vallesi, Trapassi, Lenti, Bartolozzi, Carlotti, Iaquinandi, Torente. A disp.: Lupi, Giorgio, Nidiaci, Maltinti, Cossari, Campatelli, Bruzzone, Novelli, Buscè. All.: Ghizzani

SAN MINIATO BASSO: Battini, Petri, Liberati, Lecceti, Arapi, Cela, Di Benedetto, Nolè, Kthella, Demi, mancini. A disp.: Giannangeli, Castellacci, Tescione, Romei, Tremolanti, Santagata, Gargini, Ciravegna, Chiaramonti. All.: Collacchioni

RETI: 3’pt Iaquinandi, 2’st Torente, 10’st Arapi, 15’st Kthella

